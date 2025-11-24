Actualización EN VIVO de los últimos reportes de sismos y terremotos en México desde hoy lunes 24 de noviembre 2025, según el Servicio Sismológico Nacional. Consulta la magnitud, epicentro y recomendaciones antes, durante y después del temblor.
Sismo a 59 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX
- Magnitud :4.0
- Profundidad : 132.6 km
- Fecha y Hora: 2025-11-24 04:59:23
- Latitud: 17.184
- Longitud: -94.592
- Referencia: 59 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX
