Cúal fue el último temblor en México hoy 24 de noviembre según SSN

Cúal fue el último temblor en México hoy 24 de noviembre según SSN

Cuál es el ultimo temblor en México y CDMX registrado segun el Servicio Sismológico Nacional (SSN) hoy 24 de noviembre del 2025. Consulta los últimos sismos EN VIVO para México aquí.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Actualización EN VIVO de los últimos reportes de sismos y terremotos en México desde hoy lunes 24 de noviembre 2025, según el Servicio Sismológico Nacional. Consulta la magnitud, epicentro y recomendaciones antes, durante y después del temblor.

Sismo a 59 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX



  • Magnitud :4.0
  • Profundidad : 132.6 km
  • Fecha y Hora: 2025-11-24 04:59:23
  • Latitud: 17.184
  • Longitud: -94.592
  • Referencia: 59 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX

