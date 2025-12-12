México confirma el primer caso de la variante K de influenza A H3N2 en la capital del país

Las autoridades sanitarias de México señalaron que el paciente ya está recuperado tras pasar por medicación antiviral.

La Secretaría de Salud (SSa) de México confirmó este viernes el primer caso detectado del virus de influenza A H3N2 subtipo K, en la capital del país. Sin embargo, aseguró que esto no representa un motivo de alarma para la población.

En un comunicado, la dependencia del Gobierno mexicano precisó que el caso fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y que el paciente "se encuentra ya recuperado", tras responder favorablemente a un tratamiento ambulatorio con medicación antiviral.

La dependencia agregó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) mantiene un monitoreo y análisis permanente para detectar oportunamente cualquier eventual caso.

Además, puntualizó que esta nueva variante de la influenza "presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año", por lo que su manejo clínico es el mismo y la vacunación es la principal medida de prevención.

"Por ello, no representa un motivo de alarma para la población", sostuvo.

La autoridad sanitaria exhortó a la población a acudir a aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente contra influenza, covid-19 y neumococo. Asimismo, destacó la efectividad de estas vacunas para "reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos", especialmente de infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades.

Preocupación por este virus

El virus de influenza A H3N2 subtipo K, conocido como 'supergripa', es una variante que ha circulado recientemente en Europa y Estados Unidos.

Se caracteriza por una mayor capacidad de transmisión en comparación con otros subtipos estacionales, aunque no se ha asociado con una mayor letalidad.

Las autoridades sanitarias de diversos países han señalado que los casos detectados responden al tratamiento antiviral y que las vacunas estacionales ofrecen protección frente a esta variante.