Último momento

Cúal fue el último temblor en México hoy 29 de agosto según SSN

Cúal fue el último temblor en México hoy 29 de agosto según SSN

Cuál es el ultimo temblor en México y CDMX registrado segun el Servicio Sismológico Nacional (SSN) hoy 29 de agosto del 2025. Consulta los últimos sismos EN VIVO para México aquí.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Actualización EN VIVO de los últimos reportes de sismos y terremotos en México desde hoy viernes 29 de agosto 2025, según el Servicio Sismológico Nacional. Consulta la magnitud, epicentro y recomendaciones antes, durante y después del temblor.

¿Qué debe tener la mochila de emergencia en México?


Ante posibles emergencias como terremotos o desastres naturales en México, es importante que tengas a la mano una mochila de emergencia con artículos de necesidad que te ayuden a afrontar de buena manera esta situación.

Los artículos que no te pueden faltar son:

  • Linterna
  • Botellas de agua
  • Radio sin internet, TV ni redes de telefonía
  • Alimentos no perecederos
  • Ropa abrigadora
  • Encendedor o cerillos
  • Silbato
  • Copia de las llaves de tu casa
  • Medicinas o latas de leche

