Actualización EN VIVO de los últimos reportes de sismos y terremotos en México desde hoy viernes 29 de agosto 2025, según el Servicio Sismológico Nacional. Consulta la magnitud, epicentro y recomendaciones antes, durante y después del temblor.
¿Qué debe tener la mochila de emergencia en México?
Ante posibles emergencias como terremotos o desastres naturales en México, es importante que tengas a la mano una mochila de emergencia con artículos de necesidad que te ayuden a afrontar de buena manera esta situación.
Los artículos que no te pueden faltar son:
- Linterna
- Botellas de agua
- Radio sin internet, TV ni redes de telefonía
- Alimentos no perecederos
- Ropa abrigadora
- Encendedor o cerillos
- Silbato
- Copia de las llaves de tu casa
- Medicinas o latas de leche
