¿Qué es el sistema de alerta sísmica mexicano (SASMEX)?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es una red de sensores que alerta a las ciudades cuando se detecta un sismo fuerte. El SASMEX es operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A. C. (CIRES).

El SASMEX alerta a los ciudadanos ya sea a través de altoparlantes en la Ciudad de México, receptores multi-alerta y también en radios con protocolo multi-alerta EAS-SAME.