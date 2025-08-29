Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 28 de agosto | (San Agustín) - "Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa"
EP 1061 • 12:20
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44

Director ejecutivo de la UFC confirmó que habrá velada en la Casa Blanca en 2026: "Lo hemos conseguido"

La Casa Blanca acogerá una velada de UFC el próximo 4 de julio.
La Casa Blanca acogerá una velada de UFC el próximo 4 de julio. | Fuente: Unplash / René DeAnda / UFC
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

"La lucha por la Casa Blanca está en marcha. Tendré más detalles al respecto en las próximas semanas. Lo hemos conseguido", afirmó el director ejecutivo de la UFC, Dana White.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un sueño para los fanáticos de la UFC: la empresa estadounidense tendrá una velada en la mismísima Casa Blanca el próximo 4 de julio de 2026, confirmó su director ejecutivo, Dana White.

Una de las principales razones es celebrar el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, propuesta que ya había adelantado el mandatario Donald Trump el pasado mes de julio.

"La lucha por la Casa Blanca está en marcha. Tendré más detalles al respecto en las próximas semanas. Lo hemos conseguido", afirmó Dana White en un vídeo publicado en las redes sociales, confirmando las especulaciones que había en los últimos meses sobre la posibilidad de celebrar una velada de UFC en la Casa Blanca, según reportó la agencia Europa Press.

Adelanto previo

Y es que el propio Trump había sostenido su interés de crear una velada en la Casa Blanca con más de 20 mil espectadores.

"Cuando me llamó y me pidió que lo hiciera, dijo: 'Quiero a Ivanka en medio de esto'", indicó White el pasado 12 de agosto. "Así que Ivanka me contactó y empezamos a hablar sobre las posibilidades, dónde estaría y, bueno, preparé todas las representaciones", añadió en ese entonces.

Estas últimas declaraciones ocurrieron un día después de que Paramount se hiciera con los derechos, de forma exclusiva y por siete años, para transmitir la UFC en Estados Unidos a partir de 2026, por la suma de más de 7 millones de dólares.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
UFC Dana White Casa Blanca Estados Unidos

Más sobre UFC

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA