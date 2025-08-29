Director ejecutivo de la UFC confirmó que habrá velada en la Casa Blanca en 2026: "Lo hemos conseguido"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un sueño para los fanáticos de la UFC: la empresa estadounidense tendrá una velada en la mismísima Casa Blanca el próximo 4 de julio de 2026, confirmó su director ejecutivo, Dana White.

Una de las principales razones es celebrar el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, propuesta que ya había adelantado el mandatario Donald Trump el pasado mes de julio.

"La lucha por la Casa Blanca está en marcha. Tendré más detalles al respecto en las próximas semanas. Lo hemos conseguido", afirmó Dana White en un vídeo publicado en las redes sociales, confirmando las especulaciones que había en los últimos meses sobre la posibilidad de celebrar una velada de UFC en la Casa Blanca, según reportó la agencia Europa Press.

Adelanto previo

Y es que el propio Trump había sostenido su interés de crear una velada en la Casa Blanca con más de 20 mil espectadores.

"Cuando me llamó y me pidió que lo hiciera, dijo: 'Quiero a Ivanka en medio de esto'", indicó White el pasado 12 de agosto. "Así que Ivanka me contactó y empezamos a hablar sobre las posibilidades, dónde estaría y, bueno, preparé todas las representaciones", añadió en ese entonces.

Estas últimas declaraciones ocurrieron un día después de que Paramount se hiciera con los derechos, de forma exclusiva y por siete años, para transmitir la UFC en Estados Unidos a partir de 2026, por la suma de más de 7 millones de dólares.