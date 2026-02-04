Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO
Último momento -

Cúal fue el último temblor en México hoy 4 de febrero según SSN

Cúal fue el último temblor en México hoy 4 de febrero según SSN

Cuál es el ultimo temblor en México y CDMX registrado segun el Servicio Sismológico Nacional (SSN) hoy 4 de febrero del 2026. Consulta los últimos sismos EN VIVO para México aquí.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Actualización EN VIVO de los últimos reportes de sismos y terremotos en México desde hoy miércoles 04 de febrero 2026, según el Servicio Sismológico Nacional. Consulta la magnitud, epicentro y recomendaciones antes, durante y después del temblor.

Sismo a 125 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX



  • Magnitud :4.0
  • Profundidad : 15.7 km
  • Fecha y Hora: 2026-02-04 03:56:50
  • Latitud: 14.91
  • Longitud: -95.376
  • Referencia: 125 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX

Te recomendamos

Tags

Temblor México CDMX SSN en vivo Sismo México

Lo último en Mundo

Suscribirte al boletín de tus noticias preferidas

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Buzon
Configurar Boletín
Al suscribirte, aceptas nuestras políticas de privacidad