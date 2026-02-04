Actualización EN VIVO de los últimos reportes de sismos y terremotos en México desde hoy miércoles 04 de febrero 2026, según el Servicio Sismológico Nacional. Consulta la magnitud, epicentro y recomendaciones antes, durante y después del temblor.
Sismo a 125 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX
- Magnitud :4.0
- Profundidad : 15.7 km
- Fecha y Hora: 2026-02-04 03:56:50
- Latitud: 14.91
- Longitud: -95.376
- Referencia: 125 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX
