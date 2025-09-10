Al menos tres muertos, 70 heridos y 28 vehículos calcinados tras la explosión de un camión de gas en Ciudad de México

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La explosión de una pipa de gas en la Ciudad de México ha dejado un saldo de tres personas fallecidas, unos 70 heridos y 28 vehículos calcinados. La deflagración que sacudió a la zona sureste de la capital de México provocó quemaduras de segundo y tercer grado en varias víctimas y el cierre de importantes vías en medio de la situación de emergencia.

El fatal accidente se registró en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, aproximadamente a las 2:20 p.m. de este miércoles, tra la volcadura de un camión que cargaba una pipa con capacidad de 49,500 litros, perteneciente a la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., subsidiaria de Grupo Tomza.

La accidente provocó una fuga de gas que derivó en una explosión, generando una llamarada de grandes proporciones que consumió 28 vehículos, incluyendo cuatro camiones de carga, un repartidor de garrafones de agua y más de diez automóviles particulares.

Uno de los vehículos afectados por la explosión. | Fuente: EFE

Videos en redes sociales captaron el momento de la volcadura, la fuga de gas y la explosión, mostrando estructuras metálicas retorcidas y vehículos reducidos a chatarra.

“Parecía un deshuesadero en llamas, todos los coches estaban ardiendo al mismo tiempo”, comentó un automovilista que logró salir ileso.

Primera imagen del lamentable evento ocurrido en Puente de la Concordia, registrado entre las 14:20:03 y las 14:20:34.

El hecho fue atendido de inmediato por @GobCDMX, encabezado por @ClaraBrugadaM, en coordinación con @SSC_CDMX, @SGIRPC_CDMX, @SeGobCDMX y @Bomberos_CDMX.



Desde… pic.twitter.com/CJYokqDSdg — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 10, 2025

Varios usuarios de transporte público pasaron instantes de terror al observar como la nube de gas, de la pipa que volcó en Iztapalapa, casi los alcanzaba. Ellos estaban dentro de un camión, no tenía a donde escapar; los gritos son desgarradores. pic.twitter.com/myNqqXdeg2 — Fuentes David (@davidfuentes_) September 10, 2025

🚨Así captó un automovilista la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia, en #Iztapalapa, a la altura de la estación del metro Santa Marta 🚨 pic.twitter.com/gBV3H8NrEz — Reporte Mexiquense (@ReporteMexiquen) September 10, 2025

Pasadas las 8:00 p.m., la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, compareció ante la prensa para reportar las cifras que dejaba el accidente hasta ese momento.

"Hasta ahorita tenemos resultados siguientes: setenta personas lesionadas que fueron trasladadas a distintos hospitales, 51 hombres y 16 mujeres de estas setenta personas lesionadas; lamentablemente informamos que tres personas fallecieron y tenemos dos personas en calidad de desconocidos", dijo.

Los bomberos tras controlar el incendio que se produjo tras la explosión registrada luego de la volcadura del camión de gas. | Fuente: EFE

Atención médica y respuesta de emergencia

Los heridos, que sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado e intoxicaciones, fueron trasladados a hospitales como Balbuena, Belisario Domínguez, Tacubaya, Rubén Leñero, Clínica del IMSS 53, Magdalena de las Salinas, ISSSTE Zaragoza, INR, Clínica Emiliano Zapata y Regional de Iztapalapa.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reportó haber atendido a 32 personas hasta las 9:00 p.m. de este miércoles. La Cruz Roja Mexicana desplegó 13 ambulancias, tres de ellas con equipo de terapia intensiva, para apoyar en la atención y traslado de los lesionados.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que se activó un protocolo de emergencia en los hospitales de la zona, con el Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas recibiendo a pacientes en estado grave, incluido el conductor de la pipa, quien se encuentra en condición crítica.

Coordinación entre autoridades

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad a través de su cuenta de X. "Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa".

Asimismo, destacó la labor de los cuerpos de emergencia y la coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y hospitales federales para atender a los afectados.

Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa.



La Coordinación Nacional de Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y la red de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 11, 2025

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, aseguró que se trabajará “sin descanso” para apoyar a los heridos y sus familias.

"Confíen en que aquí estaremos acompañando y trabajando sin descanso para que Iztapalapa y toda la ciudad salgan adelante", afirmó en un video publicado en X, donde también expresó su pésame a los familiares de las víctimas.

Investigación y peritajes en curso

La Fiscalía capitalina realiza los peritajes para determinar las causas de la volcadura y la explosión. El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, señaló que la pipa transportaba alrededor de 20 000 litros de gas, equivalente al 30% de su capacidad, y que una falla en la línea de distribución obligó a realizar una quema controlada para evitar mayores riesgos.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó en un comunicado que en lo que va del 2025, Transportadora Silza no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado".