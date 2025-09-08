Últimas Noticias
Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso declaró persona no grata a Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mario Guzmᮀ
Redacción RPP

por Redacción RPP

El grupo de trabajo parlamentario admitió la moción con 12 votos a favor y 6 en contra. Ahora el Pleno del Parlamento deberá ratificarla.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó este lunes la Moción de Orden del Día que propone declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

Con 12 votos a favor y 6 en contra, el grupo de trabajo parlamentario admitió la moción, que ahora será puesta a consideración del Pleno, a fin de que sea ratificada o no.

La sesión fue conducida por el congresista Ernesto Bustamante Donayre (Fuerza Popular), quien es vicepresidente de dicho grupo de trabajo.

De acuerdo con el documento, la mandataria mexicana mostró una conducta hostil hacia Perú desde que asumió su cargo en octubre de 2024, al desconocer la sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo y al referirse a él como “legítimo presidente del Perú”.

Debate

Bustamante señaló que las declaraciones de Sheinbaum constituyen un agravio a la institucionalidad nacional. En esa línea, la parlamentaria María del Carmen Alva recalcó que la medida no busca afectar al pueblo mexicano, sino defender la soberanía nacional.

Por su parte, el congresista Alex Flores (Bloque Socialista) consideró que las expresiones de la mandataria mexicana deben interpretarse como opiniones personales y no como actos de injerencia.

La moción fue presentada por los legisladores María del Carmen Alva (no agrupada), Patricia Juárez (Fuerza Popular) y el propio Bustamante.

El debate giró en torno a la defensa de la soberanía, la prudencia diplomática y el impacto de las relaciones bilaterales con un país fundador de la Alianza del Pacífico.

Los proponentes recordaron que la doctrina mexicana de no intervención, conocida como Doctrina Estrada, contradice la postura actual de la presidenta Sheinbaum, quien demandó públicamente la excarcelación de Pedro Castillo.

Al concluir la sesión, la comisión acordó remitir el acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, mediante los canales diplomáticos, se difunda la decisión y se realicen las acciones pertinentes.

