El 97 % de los hospitalizados de la COVID-19 durante la actual tercera ola de contagios no están vacunados, dijo este martes el estratega del Gobierno de México contra el coronavirus, Hugo López-Gatell, quien hizo un llamado a la población para que se inmunice.



"El 97 % de las personas que hoy están hospitalizadas por la COVID-19 no se vacunaron. El 3 % restante son personas que tienen alguna enfermedad que causa una inmunodepresión importante y posiblemente esto está contribuyendo a que no tenga toda la efectividad la vacuna", dijo durante la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.



México se encuentra en plena tercera ola de la COVID-19, con varios días registrando más de 19 000 contagios diarios, unas cifras que no se veían desde el pico de la segunda ola, el pasado enero.

"Vacunación reduce mortalidad"

Pero López-Gatell aseguró que gracias a las vacunas la letalidad de los adultos mayores de 60 años se ha reducido en 30 puntos porcentuales, pues antes de la vacunación moría un 40 % de los enfermos y ahora cerca del 10 %.



"Es sumamente importante vacunarse, la vacunación reduce el impacto de la COVID-19, reduce la mortalidad y reduce la hospitalización", enfatizó el epidemiólogo.



México acumula 2,9 millones de contagios confirmados y 241.300 fallecimientos, la cuarta cifra más alta del mundo tras Estados Unidos, Brasil y la India.



La ocupación media de camas generales en los hospitales mexicanos es del 48 % y del 39 % para camas de terapia intensiva, mientras varios estados están en alerta roja por alta hospitalización, como la Ciudad de México, donde están ocupadas el 76 % de las camas.



Desde diciembre se han aplicado 67,59 millones de dosis contra la COVID-19, mientras que 25,8 millones de personas han completado la pauta de vacunación, es decir el 20,5 % de sus 126 millones de habitantes.



El presidente López Obrador hizo un llamado a la población "a que se vacune, sobre todo adultos mayores que hayan quedado pendientes" porque "está demostrado que la vacuna salva vidas".



"Tenemos ahora una nueva ola de contagios pero afortunadamente no hay fallecimientos en la misma proporción. Es menos el número de personas que lamentablemente pierden la vida por la vacuna", dijo el mandatario.



México tiene un plan específico de vacunación de los municipios del norte del país para reabrir cuanto antes la frontera con Estados Unidos, parcialmente cerrada desde marzo de 2020.



Se han aplicado 2,6 millones de vacunas contra la COVID-19 a jóvenes de entre 18 y 39 años en 45 municipios de seis estados fronterizos y se ha logrado vacunar al 85,7 % de la población objetivo.



