Grito de Independencia 2025 en el Zócalo de CDMX: ¿A qué hora, cartelera y dónde ver en vivo el festejo en México?

Conoce lo que se sabe del tradicional Grito de Independencia 2025 este lunes 15 de septiembre y el cual será encabezado por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

México se alista para celebrar este martes 16 de septiembre el 215 aniversario de su independencia, por lo cual en diferentes ciudades se realizará el tradicional Grito de Independencia. Este será el primer año en el que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la actividad, convirtiéndose en la primera mujer que lo haga en la historia del país. ¿Qué se sabe al respecto?

¿Qué es el Grito de Independencia y a qué hora iniciará en el Zócalo?

El grito de Independencia es una de las actividades que marcan el inicio de las Fiestas Patrias en México y busca preservar como recuerdo el día que comenzó la cruzada libertaria, representándose así la unidad y orgullo nacional.

El grito de Independencia se celebra en diferentes estados de México, pero el de mayor asistencia se realiza en el Zócalo de Ciudad de México (CDMX), en el cual también habrá presentaciones gratuitas de artistas, verbenas y más espectáculos. Conoce la programación a continuación (hora de México; una hora más en Perú):

4:00 p.m. – 7:00 p.m. Apertura y Verbena Popular

8:00 p.m. Inicio del Concierto gratuito (los artistas son Alejandra Ávalos, Legado de Grandeza, y el acto principal con La Arrolladora Banda El Limón)

11:00 p.m. Grito de Independencia (Claudia Sheinbaum realizará el Grito desde el balcón del Palacio Nacional)

11:15 p.m. aprox. Espectáculo de Pirotecnia

00:00 a.m. Cierre de Festividades

¿Qué canales o avenidas estarán cerradas por el grito de Independencia en el Zócalo?

Conoce el listado de avenidas por el grito de Independencia:

Avenida 20 de Noviembre

Avenida 16 de Septiembre

Calle 5 de Febrero

5 de Mayo

Monte de Piedad

Seminario

Moneda

Pino Suárez

Además, es importante señalar que la estación Zócalo/Tenochtitlán cerrará su estación desde la tarde. Entre las opciones alternas para ir al centro histórico, puede tomar el Metro Allende (Línea 2), Metro Bellas Artes (Líneas 2 y 8) y Metrobús Línea 4 (Bellas Artes).

¿Dónde ver el grito de Independencia 2025 en vivo?

Cabe señalar que la ceremonia del grito de Independencia podrá ser vista en el Canal de Las Estrellas, Azteca 7, Univisión y Telemundo. Además, para ver online el evento, podrá ser seguido a través del YouTube del Gobierno de México.