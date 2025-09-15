Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Grito de Independencia 2025 en el Zócalo de CDMX: ¿A qué hora, cartelera y dónde ver en vivo el festejo en México?

Conoce los detalles del tradicional Grito de Independencia 2025 para iniciar los festejos por la independencia de México.
Conoce los detalles del tradicional Grito de Independencia 2025 para iniciar los festejos por la independencia de México. | Fuente: EFE Servicios
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Conoce lo que se sabe del tradicional Grito de Independencia 2025 este lunes 15 de septiembre y el cual será encabezado por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

México se alista para celebrar este martes 16 de septiembre el 215 aniversario de su independencia, por lo cual en diferentes ciudades se realizará el tradicional Grito de Independencia. Este será el primer año en el que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la actividad, convirtiéndose en la primera mujer que lo haga en la historia del país. ¿Qué se sabe al respecto?

¿Qué es el Grito de Independencia y a qué hora iniciará en el Zócalo?

El grito de Independencia es una de las actividades que marcan el inicio de las Fiestas Patrias en México y busca preservar como recuerdo el día que comenzó la cruzada libertaria, representándose así la unidad y orgullo nacional.

El grito de Independencia se celebra en diferentes estados de México, pero el de mayor asistencia se realiza en el Zócalo de Ciudad de México (CDMX), en el cual también habrá presentaciones gratuitas de artistas, verbenas y más espectáculos. Conoce la programación a continuación (hora de México; una hora más en Perú):

  • 4:00 p.m. – 7:00 p.m. Apertura y Verbena Popular
  • 8:00 p.m.  Inicio del Concierto gratuito (los artistas son Alejandra Ávalos, Legado de Grandeza, y el acto principal con La Arrolladora Banda El Limón)
  • 11:00 p.m. Grito de Independencia (Claudia Sheinbaum realizará el Grito desde el balcón del Palacio Nacional)
  • 11:15 p.m. aprox. Espectáculo de Pirotecnia
  • 00:00 a.m.  Cierre de Festividades

¿Qué canales o avenidas estarán cerradas por el grito de Independencia en el Zócalo?

Conoce el listado de avenidas por el grito de Independencia:

  • Avenida 20 de Noviembre
  • Avenida 16 de Septiembre
  • Calle 5 de Febrero
  • 5 de Mayo
  • Monte de Piedad
  • Seminario
  • Moneda
  • Pino Suárez

Además, es importante señalar que la estación Zócalo/Tenochtitlán cerrará su estación desde la tarde. Entre las opciones alternas para ir al centro histórico, puede tomar el Metro Allende (Línea 2), Metro Bellas Artes (Líneas 2 y 8) y Metrobús Línea 4 (Bellas Artes).

¿Dónde ver el grito de Independencia 2025 en vivo?

Cabe señalar que la ceremonia del grito de Independencia podrá ser vista en el Canal de Las Estrellas, Azteca 7, Univisión y Telemundo. Además, para ver online el evento, podrá ser seguido a través del YouTube del Gobierno de México.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
grito de independencia Claudia Sheinbaum Fiestas Patrias de México México

Más sobre México

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA