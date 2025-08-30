México: Claudia Sheinbaum urge a la ONU "actuar con decisión" tras reunirse con abogado de Pedro Castillo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo este viernes un llamado a la ONU a "actuar con decisión" ante lo que consideró "un grave precedente de persecución política y discriminación" en Latinoamérica por el encarcelamiento del expresidente, Pedro Castillo, tras reunirse con su abogado en la capital mexicana.

"Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú", señaló la mandataria mexicana en una publicación en X, acompañada de una fotografía de la reunión.

Sheinbaum expresó, "en nombre de México", su "más profunda solidaridad" con Castillo y su familia, y señaló que "su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región".

"La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos", zanjó la gobernante mexicana.

Castillo (2021-2022) enfrenta un juicio en su contra por el fallido golpe de Estado en 2022, que derivó en la destitución del exmandatario. Actualmente está recluido en la cárcel de Barbadillo y afronta una pena de 34 años de cárcel.

En Barbadillo, una cárcel creada en 2007 para albergar a Alberto Fujimori (1990-2000) -fallecido en 2024-, actualmente están recluidos otros expresidentes como Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016).

Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave… pic.twitter.com/0pAkHUQUaL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 30, 2025