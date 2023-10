Hermanos arequipeños permanecen desaparecidos en México tras paso del huracán Otis, denunciaron familiares

México Los hermanos se comunicaron por última vez con su familia el último martes por la noche

Una familia arequipeña se encuentra desesperada, luego de que dos hermanos desaparecieran tras el paso del huracán Otis, registrado el último miércoles, en el balneario de Acapulco, en México.

Se trata de Osmar y Andrés Palomino Jove, dos ingenieros que viajaron a una convención minera que iba a realizarse en dicha ciudad y de quienes no se ha vuelto a tener noticias desde el pasado martes.

Yovana Flores Choque, esposa de Osmar, pidió ayuda a la Cancillería para ubicar a sus familiares ya que, según indicó, pese a sus constantes esfuerzos por comunicarse con la entidad, hasta ahora no ha tenido respuesta.

"No tengo ninguna información, ninguna llamada. Yo he estado llamando por iniciativa mía al cónsul en México, el cual no me da referencias. Ayer me indicaron que hay un listado de 18 peruanos a buen recaudo, pero no solo solo 18, son más peruanos, no solo mi esposo y mi cuñado (...) Por nuestra cuenta, mi familia está posteando fotografías en todas las redes y pidiendo a personas en México que nos ayuden a buscarlos. Nos envían listas y listas, pero no están los nombres de ellos", indicó.

"Solicito, por favor, el apoyo para que me den alguna noticia de ellos. A la Cancillería, al Consulado en México, al que he estado llamando y no me han dado ninguna respuesta oficial”, resaltó.

Tres días desaparecidos

Yovana Flores indicó que la última vez que tuvo comunicación telefónica con ellos le indicaron que el clima estaba "extraño" y que nadie les advirtió de la llegada del huracán.

"El martes en la noche, ya para finalizar la llamada, ellos se acercaron a la ventana y me dijeron que probablemente iba a llover, había un viento que les parecía extraño y empezaron a cerrar las ventanas. Eso me da a entender que en México nadie les comunicó que iba a haber una tormenta o un ventarrón (…) Ellos no sabían”, sostuvo Yovana.

Ella señaló que ambos hermanos se alojaron en una zona conocida como Diamante, en Acapulco, y que planeaban retornar el domingo a Arequipa. Sin embargo, luego de tres días desde el desastre climatológico, no sabe nada de ellos.

"No tengo ninguna comunicación, yo los llamo cada 15 minutos con la esperanza de que respondan, pero aún no tengo ninguna comunicación. No están en ninguna de las listas que se están mandando a México, no está el nombre de ninguno", remarcó.

"Desde el día del huracán, no tengo comunicación con ellos (…) No sé si están a resguardo, en un refugio, en un hospital. Solicito, por favor, el apoyo para que me den alguna noticia de ellos", añadió.

Flores Choque resaltó que ambos ingenieros tienen hijos menores, particularmente, su esposo tiene dos bebés de uno y dos años que necesitan de su padre.

"Hago un llamado a la presidenta de la república, Dina Boluarte, a la Cancillería, a los diplomáticos para buscar a mi esposo y mi cuñado. Por favor, necesitamos su ayuda", puntualizó.