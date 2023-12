La sincera confesión de Aislinn Derbez sobre por qué Mauricio Ochmann ha decidido no participar en su podcast

El popular podcast de la hija de Eugenio Derbez no tendrá como invitado a Mauricio Ochmann por una razón que Aislinn ha revelado.

La actriz Aislinn Derbez ha revelado la razón detrás de la decisión de Mauricio Ochmann de no participar en su podcast, La Magia del Caos. Durante la presentación oficial de la cuarta temporada de "De Viaje con Los Derbez" en la Ciudad de México, Aislinn compartió su perspectiva sobre la negativa de su ex esposo a unirse al programa.

En una entrevista con los medios, Aislinn bromeó diciendo: "Le asusta, ¿qué tal si le saco preguntas (duras)?".

Explicó que Mauricio es muy reservado y cuidadoso con su vida privada, lo cual podría explicar su reticencia a participar en el podcast. Aislinn reconoció su naturaleza curiosa y filosa, lo que podría intimidar a Mauricio en el formato de su programa.

A pesar de las diferencias, Aislinn se mostró positiva y no descartó la posibilidad de convencer a Mauricio para participar en futuros episodios. La actriz expresó su comprensión hacia la cautela de su ex esposo, pero no descartó la idea de persuadirlo en el futuro, comentando: "Pero ya lo convenceremos, algún día... Voy a hacer la talacha".

Aislinn también compartió detalles sobre las celebraciones navideñas, confirmando que pasará el 24 y 25 de diciembre junto a Mauricio y su hija Kailani, quien pidió como regalo tener a ambos padres presentes en la nieve.

A pesar de su separación como pareja, Aislinn destacó que mantienen una sólida amistad y una relación familiar positiva, subrayando la importancia de que las ex parejas puedan llevarse bien por el bienestar de todos los involucrados.