"El dolor que hoy siento es inmenso": Eugenio Derbez llora la muerte de su mascota 'Fiona'

El actor mexicano Eugenio Derbez anunció la muerte de su mascota Fiona, una bulldog que había sido su "compañera de viajes" y "cómplice de aventuras". La noticia fue confirmada por el mismo intérprete a través de una sentida dedicatoria que compartió en sus redes sociales.

"El dolor que hoy siento es inmenso", comenzó compartiendo el comediante mexicano desde su perfil de Instagram, donde está a punto de alcanzar los 20 millones de seguidores.

Fiona era más que una mascota para Eugenio, era un miembro muy querido por toda la familia y una figura destacada en redes sociales, pues tenía su propia cuenta en Instagram con más de 125 mil seguidores. El pasado 28 de julio, había celebrado su onceavo cumpleaños.

"Estuvo conmigo en cada filmación, en cada proyecto, desvelándose y desmañanándose conmigo. Mi compañera de viajes, mi cómplice de aventuras y la mejor hermana que pudo tener Aitana (su hija). Nadie estuvo más cerca de mí en estos 11 años que ella", escribió.

Vacío doloroso

El actor reconoció que será dificil de asimilar la ausencia de Fiona, especialmente en los momentos cotidianos y en su regreso al trabajo sin ella. "Qué difícil va a ser intentar hacer reír, cuando uno está roto por dentro", explicó.

Antes culminar, Eugenio Derbez extendió su agradecimiento a todos aquellos que amaron y conocieron a Fiona, así como a los que tuvieron la oportunidad de compartir con ella.



"Agradezco a Dios y al universo que nos haya permitido estar a su lado en el momento de partir. Se fue feliz... rodeada de amor, y con una pelota de tenis en la boca", expresó.

Eugenio Derbez sufrió depresión tras accidente donde casi pierde el brazo

Eugenio Derbez se recuperó del accidente que sufrió en agosto de 2022 y que lo llevó a someterse a una delicada operación; sin embargo, reconoce que cayó en depresión frente al diagnóstico médico y el temor de perder el brazo.

"Sí, me dio un poco de depresión, la verdad. Te pasan muchas cosas por la cabeza cuando te dicen que no vas a recuperar el movimiento que tenías antes. Pensé que podría llegar a perder el brazo porque me iban a poner un reemplazo de hombro; me dio miedo, se partió en 17 pedazos el brazo y el hombro", dijo en el programa 'Venga la Alegría'.

¿Cómo fue el accidente de Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez dijo, pese haber realizado actividades peligrosas con su hijo, esta vez no salió bien librado por lo que reveló detalles de su accidente que lo dejó con fracturas grandes y pequeñas:

“Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita...”, narró.

“Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”, comentó.