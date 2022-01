La escultura, diseñada en cantera rosa y de 1,8 metros de altura, aparece en el piso, frente a la base que la sostenía. | Fuente: AFP

Una estatua del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recién desvelada en el municipio de Atlacomulco, en el Estado de México, centro del país, fue derribada la madrugada de este sábado.

La estatua fue desvelada, el 29 de diciembre pasado, por el alcalde de Atlacomulco, Roberto Téllez Monroy, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente, esto antes de finalizar su administración el 31 de diciembre.

La efigie del presidente mexicano fue colocada en la plaza principal del citado municipio, que destaca por ser un lugar de donde han surgido políticos de renombre, pertenecientes al exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018),

En imágenes difundidas en redes sociales, la escultura, diseñada en cantera rosa y de 1,8 metros de altura, aparece en el piso, frente a la base que la sostenía, pero sin cabeza ni piernas.

También se aprecia que la base, de concreto, se mantiene con la placa en la que estaba grabada "Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México 2018-2024".

Solo duró un par de días....



La estatua del presidente López Obrador en Atlacomulco, Estado de México, amaneció este 1 de enero vandalizada y derribada https://t.co/BPSSTgqpRy pic.twitter.com/Zsro0cdnZW — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 1, 2022

AMLO: "No quiero estatuas"

A inicios de septiembre y ante un debate sobre estatuas, el mandatario mexicano aseguró que "ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades".

Y precisó que "en mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente".

La figura fue elaborada por artesanos del municipio de Tlalpujahua, en el estado de Michoacán y, de acuerdo con informaciones, tuvo un costo de 50.000 pesos (unos 2.440 dólares), que según el propio alcalde él pagó.

"Honor a quien honor merece. El hombre honrado es el que mide su derecho por su deber. (Henri Lacordaire)", escribió en redes sociales el alcalde al tiempo que publicó fotografías de la estatua a media semana.

EFE





RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.