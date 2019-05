Los hermanos Simón, José Refino y Luis Alfonso Gonzáles Villarreal junto a su madre, Carmen Villarreal, en su casa de Culiacán, Sinaloa. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Carlos Cruz

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) México informó que ya fueron repatriados desde Malasia los tres mexicanos que estaban condenados a muerte en el 2012, tras haber recibido el perdón del Sultán del estado de Johor. Con la repatriación "concluye caso consular en Malasia", señaló la SRE en un comunicado de prensa sobre el caso de los tres mexicanos que estaban detenidos desde el 2008 y fueron condenados a muerte en 2012 por narcotráfico.

En septiembre del 2018, el sultán del Estado de Johor, Ibrahim Ismail Ibni Almarhum Sultan Iskandar Al-Haj, decidió otorgarle el perdón "como resultado de un largo proceso de trabajo e intenso diálogo", recordó la SRE. Diez años antes, el 4 de marzo de 2008, los hermanos Simón, Luis Alfonso y José Regino González Villarreal, originarios del estado de Sinaloa, fueron detenidos en Johor por la Policía Real de Malasia, y en 2012 sentenciados a pena de muerte.

En el comunicado en el que anunciaron la repatriación de los tres hermanos, el ministerio mexicano insistió en el comunicado en que el Gobierno de México rechaza la pena de muerte.



Condenados y perdonados

En la operación de su captura, la brigada antinarcóticos de Malasia decomisó unos 29 kilos de metanfetamina, un alijo valorado entonces en 15 millones de dólares. Mientras estuvieron presos en Malasia, la SRE les brindó asistencia y protección consular, apoyo legal durante el proceso, realizó visitas consulares, gestiones por su salud y comunicación constante con familiares.

Tras de ser condenados en 2012, el gobierno mexicano manifestó que lamentaba la imposición de la pena de muerte contra los hermanos Gonzalez Villareal y anunció que se asegurará de que "se agoten los recursos legales tendentes a buscar que se revoque. Los hermanos aseguran que son inocentes y que fueron utilizados como "chivos expiatorios", ya que no hablan el idioma del país y no tienen modo de defenderse. Además, durante su proceso han argumentado que no contaban con antecedentes penales en México. EFE