El Gobierno mexicano inició un plan de vacunación transfronteriza con el apoyo de ciudades de Estados Unidos que comenzó en Tijuana (Baja California), informó este martes Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.



“Es el primer acuerdo que tenemos de carácter transfronterizo que tiene como propósito el tratar de igualar los porcentajes de vacunación en la frontera norte, sobre todo en las ciudades que tienen mayor interconectividad, como Tijuana y San Diego”, indicó el canciller.



Por ahora, la inmunización inicial alcanzará a 10 000 personas de forma "inmediata", informó el secretario en la rueda de prensa matutina de Palacio Nacional.



"Pero seguramente esto va a crecer mucho y pretendemos replicarlo en toda la frontera, pero ya son acuerdos más bien de carácter local, no es acuerdo entre los dos gobiernos nacionales, sino que lo hemos promovido con participación de las autoridades locales", detalló.



México, con 126 millones de habitantes, ha suministrado hasta ahora 26,9 millones de vacunas de diversos fármacos, con 11,7 millones con el esquema completo, informó en la conferencia Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.



En contraste, cerca de 163,9 millones de personas en Estados Unidos han recibido al menos una sola dosis.



El acceso a la vacuna ha sido una de las principales peticiones del presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo Joe Biden, quien accedió a prestar en abril 2,7 millones de dosis de AstraZeneca producidas en Estados Unidos.



López Obrador hizo otra petición similar a la vicepresidenta Kamala Harris en la conversación que tuvieron el 7 de mayo.



Gobiernos locales en Estados Unidos también han pedido a Washington compartir vacunas con estados del norte México para reactivar la economía de la frontera, que está cerrada a viajes no esenciales desde el 21 de marzo de 2020.



Por ello, Ebrard reveló que en la vacunación de Tijuana hay participación de empresas privadas y de autoridades locales porque en esas ciudades "ya cubrieron o están muy cerca de sus metas de vacunación y la producción creció".



"Todavía no lo podemos comprar o importar, por (eso) es en la línea fronteriza, no lo estamos haciendo en territorio nuestro, es justo en la línea fronteriza, entonces esto ya abre una puerta para que podamos replicarlo en otras ciudades”, manifestó.



Estados Unidos es el país con más muertes por COVID-19 a nivel mundial, con más de 590 000 fallecidos y 33,1 millones de infecciones, mientras que México es el cuarto, con más de 221 000 decesos y 2,4 millones de contagios confirmados.

