El Gobierno mexicano presumió este martes de una reducción en todo el territorio de la tercera ola de COVID-19, que ha dejado los mayores contagios de toda la pandemia, entre polémicas por su plan de vacunación y la reactivación de eventos masivos.



"Continúa la reducción de la epidemia a nivel nacional y son ya las 32 entidades federativas las que tienen una clara tendencia de reducción de los casos", aseguró Hugo López-Gatell, encargado de la pandemia en México y subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en una conferencia de prensa.

México superó este fin de semana los 3,5 millones de casos y acumula casi 268 000 muertes, la cuarta cifra más alta del mundo, con jornadas con 15 000 nuevos contagios en las últimas semanas.



Pero López-Gatell aseguró que el 95 % de los casos son leves y que la hospitalización por la COVID-19 hila seis semanas consecutivas de disminución, con una reducción de 59 % respecto a su punto máximo.

REAPERTURA AL ALZA

Aunque los contagios siguen por encima de la primera ola de hace un año, el Gobierno de la Ciudad de México anunció esta semana la reactivación de eventos masivos, como el festival de música Corona Capital en noviembre, algo que también han hecho otros estados, como Baja California y Nuevo León.



Pese a la mitigación de la pandemia, Samuel González, experto en Salud Pública de la universidad London School of Hygiene and Tropical Medicine, advirtió que esto "se ha adelantado un poco".



El experto destacó el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este martes admitió que no podrá haber público en los festejos patrios del Grito de Independencia del miércoles y el desfile militar del jueves pese a la trascendencia de los eventos.



El Gobierno también defendió el regreso a clases presenciales, con 138 000 escuelas a las que han vuelto 1,26 millones de maestros y 13,2 millones de estudiantes, de alrededor de 30 millones que había antes de la pandemia, según informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

VACUNACIÓN AVANZA ENTRE POLÉMICAS

El subsecretario adjudicó el control de la pandemia a la vacunación, con más de 92 millones de dosis aplicadas y casi 40 millones de personas con el esquema completo.



Pero la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reporta que el país ha recibido un total de 106 millones de dosis de diversas farmacéuticas, por lo que el Gobierno ha sido blanco de críticas por el rezago en la distribución.



México no figura en los primeros 10 países de Latinoamérica con mayor proporción de población completamente vacunada, según el organismo Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), que señala que Brasil está por encima pese a tener casi 100 millones más de habitantes.



Además, a diferencia de otros países, López-Gatell justificó que México no contemple dosis de refuerzo ni un plan generalizado para vacunar a menores de edad, al informar que solo han detectado 1 millón de niños elegibles por sus condiciones de riesgo.



"No hay evidencia que sugiera que se requiere la vacuna con refuerzo y ni siquiera por esta consideración que ha hecho mucho ruido en los medios sobre la variante delta y otras variantes", argumentó el subsecretario.



