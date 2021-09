Una mujer mientras recibe una dosis de refuerzo de AztraZeneca. | Fuente: EFE

El ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, defendió este martes la tercera dosis contra la COVID-19 que lleva a cabo el país tan sólo un día después de que un estudio, que contó con la participación de científicos de la OMS, indicara que no es algo "apropiado".



"Puede ser visto como una diferencia en el derecho a la salud que algunos países coloquen ya una dosis de refuerzo, pero nosotros creemos que tenemos que proteger a nuestros adultos mayores y enfermos crónicos", afirmó Paris en una rueda de prensa virtual con corresponsales extranjeros.



Según recordó el ministro, un estudio realizado en Chile que contó con más 570 voluntarios demostró que con las vacunas de Sinovac, Pfizer o AstraZeneca se produce una caída "muy importante" de los anticuerpos después de los 6 meses de administrada la segunda dosis.



Sin embargo, una investigación internacional, publicada el lunes en la revista "The Lancet", con la colaboración de científicos de la OMS, apunta a que las dosis de refuerzo no son "apropiadas" en este momento.



Una de las autoras, Ana María Henao Restrepo, afirmó que "no hay pruebas de que esté habiendo un declive sustancial de la protección" contra la COVID-19 y que dado que el suministro es limitado, se podrá salvar más vidas "si las dosis se ofrecen a personas con riesgo de enfermar y que aún no han sido vacunadas".



En la misma línea, la OMS pidió a principios de agosto una moratoria para administrar terceras dosis con el fin de asegurar la vacunación en los países de ingresos bajos y llegar al objetivo del 10 % de población mundial vacunada.



Chile ha desplegado una de las estrategias de inmunización más rápidas del mundo y desde el pasado agosto ha administrado más de 2,3 millones de dosis de refuerzo a los mayores de 55 años y enfermos crónicos.



En el país han completado su esquema 13,2 de los 19 millones de habitantes y 1,4 millones de niños han recibido al menos una dosis de Sinovac o Pfizer.

EFE

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: 90% de pacientes en UCI no tenían ninguna vacuna