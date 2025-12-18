México ofrece convocar a países para salida "pacífica" a las fricciones entre Venezuela y Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró este jueves dispuesta a convocar a países americanos y de otros continentes para buscar una salida “pacífica” a cualquier conflicto en Venezuela y la región, al reiterar la importancia de oponerse a cualquier “intervención” e “injerencismo”.

En su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que la postura mexicana responde a "una convicción" y a la Constitución, y planteó que debería ser compartida por los países suramericanos, aun cuando existan diferencias políticas entre gobiernos.

“Nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones (…) y estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos”, señaló.

Esto, añadió, “más allá del gobierno de (Nicolás) Maduro en Venezuela”, pues sentenció “ese es otro tema”.

“El tema central es el intervencionismo y el injerencismo”, afirmó, sin poner a debate la situación de Venezuela por las críticas a Nicolás Maduro, cuya victoria en las elecciones presidenciales de 2024 ha sido cuestionada por numerosos países de la comunidad internacional.

Sheinbaum apela a una solución pacífica ante un eventual conflicto

La mandataria agregó que, ante una eventual disputa, “hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas” para encauzar una solución pacífica, con la participación de las partes involucradas.

“Si hay un conflicto, hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución eh pacífica a cualquier eh disputa. Y tienen que participar todas las partes”, afirmó, al recalcar que esa ha sido “la posición de México desde hace mucho tiempo”.

No obstante, aclaró que, hasta ahora, su Gobierno no ha recibido peticiones para encabezar gestiones multilaterales, ni tampoco ha establecido comunicación con algún otro Gobierno con este fin.

“No hemos recibido alguna solicitud en particular (…) no hemos recibido ninguna solicitud formal”, apuntó, aunque señaló que hay comunicación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores con Venezuela.

Sus declaraciones se dan luego de que este miércoles la mandataria mexicana urgiera a la ONU “asumir su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos".

Sheinbaum insistió en que, en el plano interno, respaldar la no intervención es una obligación legal y política.

“Sería gravísimo (…) que la presidenta de México estuviera de acuerdo con alguna intervención. Porque estaría incluso violando la Constitución ”, dijo.

Este miércoles, el canciller de Venezuela, Yván Gil, agradeció a la presidenta mexicana por el llamado a las Naciones Unidas frente a la escalada de tensiones entre Washington y Caracas en medio del despliegue militar estadounidense sin precedentes en el Caribe y agresiva retórica del presidente estadounidense, Donald Trump.