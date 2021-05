México reportó su primer caso de la variante india del nuevo coronavirus

El caso fue identificado el sábado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que realiza la vigilancia genómica. | Fuente: AFP

México reportó este domingo que detectó el primer caso de la denominada variante india del nuevo coronavirus, en un hombre que permanecía hospitalizado por una neumonía en el estado de San Luis de Potosí.

Así lo indicó la Secretaría de Salud del Estado, desde donde precisaron que el paciente de 40 años tuvo contacto con personas provenientes de Estados Unidos y actualmente permanece en aislamiento.

Al respecto, el titular de la Secretaría, Ángel Lutzow Steiner, dijo que la variante fue identificada el sábado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos que realiza la vigilancia genómica. Ahora se investiga cómo responde esta variante a los diversos tratamientos contra el nuevo coronavirus.

“Se está investigación la afectación de la variante en la eficacia de tratamientos y de los anticuerpos, aunque está en estudio y podría ser algo moderado y no relevante (…) Esto no debe extrañarnos de ninguna manera. Este virus muta, tiene una gran capacidad de mutación y tenemos que reforzar las medidas preventivas. No se trata de alarmar””, indicó según el diario El País.

Variante india

Se trata del primer caso en México de la variante B.1.617, de la cual se conocen hasta tres mutaciones por el momento. Son L452R, E484Q y P681R, la primera y la última son las que más han interesado a los científicos por su capacidad de infección y replicación, así como el aumento de su capacidad para invadir tejidos.

En India esta variante de la COVID-19 ha generado un incremento de los contagios y decesos por lo que el país no se puede dar abasto para las atenciones en hospitales. A esto se suma que no haya suficiente oxígeno para atender a los pacientes que lo requieran ni pruebas que permitan identificar a los contagiados.

Hasta el momento se ha registrado esta variante en al menos 20 países como Estados Unidos y Francia. En tanto, la vacuna Covaxin que se desarrolla en India ha demostrado eficacia en neutralizarla.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud advirtió que esta variante podría ser más contagiosa y no responder del todo ante las vacunas actuales, aunque solo la calificaron como “variante de interés” y no “variante preocupante”, como las variantes de Reino Unido, Brasil y California.

