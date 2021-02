La vacuna contra la COVID-19 de Pfizer y BioNTech | Fuente: AFP

La farmacéutica Pfizer reanudará el próximo 15 de febrero el envío semanal de su vacuna de COVID-19 desde su planta en Bélgica tras suspender la distribución por tres semanas, según anunció este martes el Gobierno de México.



"Ya nos ha confirmado Pfizer también ayer en una carta dirigida al presidente (Andrés Manuel López Obrador) que llegarán las vacunas próximamente, 491 400, llegarán el 15 de febrero", informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.



México fue uno de los primeros países en iniciar la aplicación del fármaco de Pfizer y BioNTech el 24 de diciembre, pero hasta ahora solo ha recibido 766 350 dosis, lo que impidió su meta de inmunizar a todo el personal médico de primera línea con 1,4 millones de unidades en enero.



López-Gatell, funcionario encargado de gestionar la pandemia en México, adjudicó el retraso en el suministro, interrumpido el 19 de enero, a la renovación de la planta de Pfizer en Bélgica y al mecanismo de control de exportaciones que la Unión Europea (UE) activó en enero.



"Existen regulaciones nuevas establecidas el 29 de enero en la Unión Europea que restan el margen de maniobra de Pfizer. No se pudo adelantar la recepción al 8 o 10 de febrero", indicó en la rueda de prensa matutina de Palacio Nacional.



México tiene acuerdos de precompra para 34,4 millones de dosis de Pfizer, 77,4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de la china CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik V y 51,5 millones de la plataforma COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El canciller, Marcelo Ebrard, mostró la carta que la presidenta y directora general de Pfizer México, María Constanza Losada, envió al presidente para "reiterar su apoyo para la implementación exitosa del Plan Nacional de Vacunación".



El secretario de Relaciones Exteriores también informó de la llegada entre febrero y marzo de 8 millones de dosis de CanSino, que se envasarán en el estado de Querétaro, en el centro del país.



También reiteró para los próximos dos meses el arribo de 1,6 millones de vacunas de la plataforma de COVAX y un adicional de 2 millones del Serum Institute of India (SII), que serán de AstraZeneca.



Pese a que ya está firmado el contrato con Rusia, el canciller comentó que aún no hay una fecha definida para la entrega de la Sputnik V.



El secretario recordó que habló hace dos semanas con Josep Borrell, alto representante de la Unión para la Política Exterior, para garantizar que México no tuviese afectaciones por sus limitaciones a la exportación.



“Quiero agradecer lo siguiente, la Unión Europea sí tomó medidas que tienen que ver con transparencia en la exportación, pero no está afectando a México”, sostuvo.



México es el tercer país con más decesos por la pandemia, con casi 167 000 fallecidos y más de 1,93 millones de contagios confirmados.

