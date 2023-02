Sofía Carvajal sostuvo que Andrés Manuel López Obrador intenta posicionarse como un "líder ideológico" y de izquierda en Latinoamérica al cometer "caprichos" e "injerencia" hacia el Perú. | Fuente: EFE

La diputada de México, Sofía Carvajal Isunza, señaló este martes que el presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador incumple con principios de política exterior al cuestionar al Gobierno de Dina Boluarte y politiza la Alianza del Pacífico al no entregar la presidencia pro tempore al Perú.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Sofía Carvajal comentó así el último comunicado de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), integrada por 70 partidos políticos de 30 naciones, que critica la actitud del mandatario Andrés Manuel López Obrador.

"Nuestra lectura es que el presidente no está respetando los mínimos básicos de la política exterior, que cuando menos es la no intervención en los asuntos internos de los países, y con esta decisión unilateral hace que se politice el organismo, la Alianza del Pacífico, y afecta el funcionamiento de la Alianza del Pacífico, es decir traslada la indiscrecionalidad con la que gobierno en México transgrediendo la Constitución y todas las leyes, esa misma indiscrecionalidad la traslada a un organismo internacional que es la Alianza del Pacífico calificando al Perú de país no democrático", dijo.

Sofía Carvajal sostuvo que Andrés Manuel López Obrador intenta posicionarse como un "líder ideológico" y de izquierda en Latinoamérica al cometer "caprichos" e "injerencia" hacia el Perú.

"Con estas actitudes infantiles basadas en su ideología nos deja muy mal parados", indicó.

Sofía Carvajal, diputada del Congreso de México por el PRI | Fuente: RPP

Para Sofía Carvajal, secretaria ejecutiva de la COPPPAL, Andrés Manuel López Obrador intenta tomar atribuciones que no le da el marco normativo de la Alianza del Pacífico. Además, aclaró que las declaraciones del presidente mexicano no han trascendido en su país, ya que la población se encuentra enfocada en las próximas elecciones.

Comunicado de COPPPAL

En la víspera, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), expresó su preocupación por la negativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de entregar la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú.



"Las lamentables y poco prudentes declaraciones públicas que ha venido realizando el presidente mexicano con relación a Perú, continúan dañando aún más las relaciones bilaterales entre ambos países y en poco abona a la buena conducción que debe tener el Estado mexicano, sobre todo cuando se deben respetar los principios de política exterior", indicó.



Además, agregó que la "decisión unilateral" y la "politización" a la que ha llevado Andrés Manuel López Obrador a la Alianza del Pacífico está afectando al resto de los países que la conforman".



Comunicado 120-2023

La COPPPAL externa preocupación por negativa de AMLO de entregar la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Leer más… https://t.co/0aipyhERJq@alitomorenoc @caroviggiano @sofiacarvajali pic.twitter.com/2WR8z1Ydrf — copppal-oficial (@copppal_oficial) February 20, 2023

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Helard Manrique, médico endocrinólogo de clínica Delgado – Auna explicó que el cortisol es la famosa hormona del estrés que se produce en las glándulas suprarrenales, que están encima del riñón y actúa como una señal que va al cerebro y a todos los órganos. Dijo que funciona a nivel del cuerpo con armonía y es sistemáticamente rítmico (en el cerebro, corazón, el intestino, etc. Además señaló que el metabolismo depende del cortisol: regula el ritmo sanguíneo y también el ciclo del sueño. El especialista dijo que el cortisol baja en la noche y en la mañana está alto. Precisó que cuando los niveles del cortisol están altos se produce el síndrome de Cushing y cuando el cortisol está bajo se produce la enfermedad de Addison.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter Las cosas como son para leer sus columnas diarias.