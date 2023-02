A un año de la Guerra entre Rusia y Ucrania: ¿cuál es el balance y qué puede pasar en los próximos meses?

Ucrania resiste los ataques rusos que persisten en invadir las regiones del sur del país | Fuente: AFP

Ucrania, uno de los países más extensos geográficamente en Europa, cumple este viernes un año de conflicto bélico con una superpotencia mundial: Rusia. La mañana de aquel 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin ordenó el despliege de militares y el lanzamiento de misiles contra el país vecino. Esta fue la primera gran agresión de este tipo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y pese a que el mandatario ruso afirmaba una ofensiva y posesión rápida de dicha nación, esto nunca ocurrió.

Juan Carlos Ladines, profesor de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico, explicó a RPP Noticias que Vladimir Putin ha tenido que salir en los últimos meses en público para continuar con su discurso contra occidente luego de que el conflicto se extendió más de lo que imaginaban.

"Yo pensé que iba a ser una guerra asimétrica. Obviamente no puedes comparar la capacidad militar de Ucrania con Rusia. Mi apreciación en ese momento, me refiero hace un año, era de que si Putin no gana esta guerra en seis meses sí la va a tener complicada y lo que se ha visto es un manejo de cálculo. Por ello se observa a Putin más expuesto en los medios, más discursivo. Exarcebando los elementos nacionalistas, que la culpa la tiene occidente y él no tiene la culpa de nada. Pienso que se ha visto forzado a exponerse y salir a decir 'yo estoy luchando por algo, por defender la posición no occidental'. Obviamente no contabilizó dentro de su estrategia capturar a Zelenski", explicó.

Para el internacionalista Paul Saavedra, Ucrania ha sabido explotar al máximo en estos 12 meses las debilidades que ha tenido las tácticas militares rusas para poder aplazar al máximo esta expansión fuera del Donbass, incluso recuperando algunos territorios. Y pese a estar en constante desventaja frente al gran poderío militar que tiene Rusia.

"Ha fracasado la estrategia que tenía Putin. Nunca se imaginó la resistencia que iba a tener por parte de Ucrania y menos que iba a tener una cadena de suministros por parte de los demás países. Hemos visto apoyo de USA, Francia y Reno Unido que ha permitido que la guerra se extienda un año. El principal logro ruso sería mantener esta zona del Donbass que fue precisamente la que los llevó a la guerra, que denominaban preventiva, para proteger a la población", explicó.

Ucrania lleva también un año solicitando a la OTAN ingresar formalmente como miembro, pero sin éxito. Para Ladines, dicha entidad dará prioridad a los países nórdicos que también pidieron entrar como Finlandia y Suecia en lugar de una nación en conflicto.

"¿La OTAN podría entrar en estos momentos en la situación que está Ucrania? No, porque la OTAN es una alianza militar que busca la solidaridad de sus socios. Si lo vemos en un sentido muy pragmático: ¿Qué sentido tiene invitar a un país que va a generar más inestabilidad o que me va a generar inseguridad? La OTAN está en una posición complicada porque sabe que representa bastante para el mundo, o para el mundo occidental, si está en capacidad de hacerle frente a sistemas autoritarios como es Vladimir Putin y entre bambalinas está detrás China", explicó.

Por su parte, Paul Saavedra señaló que el posible uso de armas nucleares sigue muy latente y es otra de las razones por las cuales la OTAN sigue sin aceptar el pedido de Zelenski.

"Uno de los factores que lo impide es justamente el riesgo de la amenaza nuclear. Si es que Ucrania formara parte de la OTAN tendría a sus aliados, incluyendo a Estados Unidos, una gran capacidad de armamento nuclear y Rusia también lo tiene. En ese caso podríamos estar hablando de una tercera guerra mundial con consecuencias nefastas", afirmó.

¿Funcionaron las sanciones?

La economía de Rusia parece haber resistido mejor de lo esperado el choque de las sanciones occidentales. De acuerdo a un informe de AFP, este país ha acumulado 11,327 sanciones de los miembros del G7, la Unión Europea, Suiza y Australia.

"Las sanciones económicas impuestos por Occidente no han tenido el efecto que esperaban al igual que en 2014 cuando Rusia anexó Crimea. Su PBI solo se contrajo 2 % en el 2015. En esta oportunidad se tiene previsto que la contracción sea del 2 a 2.2 %", indicó el internacionalista Paul Saavedra.

La misma opinión tiene Ladines, quien señaló que pese al conflicto la economía rusa ha sabido resistir a todo tipo de sanciones.

"Rusia ahora mira los países del medio oriente, China y a la India para hacer sus negociaciones. Eso ha llevado que hayan operado a niveles pre guerras. Sí, puede haber caído un 11 %, pero la idea es cómo va a utilizar esos ingresos y cómo va a generar un efecto rebote en su economía. Es muy relativo. No es una economía tan conectada, más allá del petróleo, con el resto del mundo y eso, mal que bien, va en el sentido de lo que quiere hacer Vladimir Putin, que es exacerbar un sentimiento nacionalista", añadió.

La misma postura tuvo Jorge Guillen, profesor de Esan Graduate School of business, quien añadió que esta estrategia no le funcionó para frenar los deseos de Rusia por invadir Ucrania.

"La OTAN esperaba que sea una estrategia que haga que Rusia no resista más tiempo, pero ya estamos en el invierno, cuando es más fuerte ese país. No ha estado dentro de lo esperado y todavía tiene para rato", explicó.

¿Cuál es el panorama para los próximos meses?

Juan Carlos Ladines señaló que la situación entre Ucrania y Rusia se mantiene en una tensa calma debido al invierno ruso, pero todo el conflicto bélico podría reiniciar con más fuerza a fines de marzo, cuando llegue la primera en esa parte del continente.

"Primer escenario: Ucrania gana. ¿Qué gana? territorialidad, incluso el Donbass regresa. La gran pregunta es ¿Qué se va a formar después de eso y quién va a ser el área de influencia? ¿Va a venir la OTAN a decir ahora sí eres socio nuestro? es seguir generando una provocación y una tensión de largo plazo. Entonces allí hay que sentarse a ver y me imagino a hacer diplomacia dura", manifestó.

Por otro lado, afirmó que Rusia, en caso de perder, podría elegir si mantiene a Crimea o el Donbass como parte de su territorio.

"Rusia ha reorganizado sus tropas para que se coloquen estratégicamente en la zona sur. Ya saben que la zona norte de Ucrania no la tienen del todo ganada, claro porque quieren proteger Crimea y esto recién va a recalentar, por decirlo de alguna manera, en la primavera, que será a finales de marzo. Zelenski tiene ahora recursos militares, no tanto como los rusos, pero sí tiene estrategia", añadió.

Para Jorge Guillen, profesor de Esan Graduate School of business, los rusos ya tenían previsto un plan a largo plazo en este conflicto con los ucranianos, pero que al final seguirá perjudicando al mundo si la tensión se mantiene.

"Todo el mundo decía que la guerra iba a durar poco tiempo y no fue así. Putin consideró un escenario de castigos y sanciones. Ya estaba preparado para una situación de largo plazo y Ucrania está tratando de resistir hasta el final. Y si la situación es en ese escenario con ambos no cediendo, todo el mundo sufre las consecuencias de una inflación y desaceleración que

puede durar como una guerra mundial, que fue unos cuatro o cinco años, hasta que alguno de los dos ceda, pero con consecuencias muy negativas. Y yo creo muy improbable un escenario de que Ucrania gane", sostuvo.

Por su parte, Paul Saavedra explicó que una solución de paz sí podría darse, pero dependerá de muchas mesas de negociaciones.

"Ahora el gobierno de Zelenski va a poner sobre la mesa de negociación el ingreso de Ucrania a la OTAN como una manera de prevenir que Rusia quiera realizar otra invasión y quiera anexar otro de los territorios del país, en ese sentido hay que tener en cuenta el valor estratégico y geopolítico que representa Ucrania para Rusia que es su puerta de acceso a Europa y también la cantidad de recursos que tiene", puntualizó.

La guerra en cifras

Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado el pasado 13 de febrero, reveló que el número de civiles fallecidos en Ucrania es de 7199. Hasta la fecha, se han identificados entre las víctimas a 2 616 hombres, 1 856 mujeres, 2 341 niños y 253 niñas; así como 6430 adultos y 260 niños cuyo sexo aún no es conocido.

En noviembre del año pasado, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, sugirió que por lo menos 40,000 personas han muerto en el conflicto.

Por otro lado, se han denunciado casi 65,000 presuntos crímenes de guerra, según el comisario de Justicia en la Comisión Europea, Didier Reynders.

Alto Comisionado de Naciones Unidos para los Refugiados y el gobierno ucraniano informaron que desde el inicio de la invasión rusa, existen más de 8 millones refugiados de Ucrania registrados en toda Europa, de acuerdo con datos publicados hasta el 13 de febrero.

Al menos 4 millones 850,464 refugiados de Ucrania se han registrado en programas de protección temporal o planes de protección nacional similares en Europa.