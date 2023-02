Un día como hoy, hace un año, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, inició la denominada “operación especial militar”. | Fuente: AFP

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, dijo hoy que los líderes del G7 discutirán la imposición de "nuevas sanciones" contra Rusia en una cumbre virtual que celebrarán este viernes.



Los mandatarios del Grupo de los Siete abordarán la "incierta situación en Ucrania", en la cual Rusia "parece estar preparando otra ofensiva mientras Occidente ofrece más apoyo armamentístico" a Kiev, señaló Kishida en una rueda de prensa previa al encuentro telemático convocado por la presidencia nipona de turno del G7.



"También vamos a discutir la imposición de nuevas sanciones a Rusia", dijo Kishida, quien señaló asimismo la intención del G7 de "urgir a los terceros países que están ofreciendo apoyo militar a Moscú a que dejen de hacerlo".



"Confirmaremos nuestra unidad y hablaremos sobre cómo ayudar a Ucrania en la reconstrucción", afirmó Kishida sobre la reunión, en la que además de los mandatarios de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, está prevista está prevista la participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.



La cita telemática comenzará a las 14.00 GMT, y tendrá lugar tras las reuniones de ministros de Exteriores y de Finanzas del G7 celebradas en los últimos días.



G7 exige a "terceros países" no ofrecer apoyo militar a Rusia

Los cancilleres del G7 ya exigieron a "terceros países" que no ofrezcan apoyo militar a Rusia y reiteraron su intención de seguir intensificando las medidas de presión contra Moscú y respaldando a Kiev "el tiempo que haga falta".



Los titulares de Economía y Finanzas del Grupo de los Siete aprobaron por su parte un paquete de ayuda financiera a Ucrania de 39.000 millones de dólares para 2023, frente a los 19.800 millones del año pasado, para que pueda asumir sus pagos.



Japón acogerá a finales de mayo la cumbre presencial de líderes del G7 en la ciudad de Hiroshima, una cita en la que los anfitriones esperan volver a escenificar su compromiso en apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa, además de enviar un mensaje a favor de la desnuclearización.



"Japón es el único país que ha sufrido la bomba atómica. En los últimos 77 años de historia este arma no se ha vuelto a usar, y esperamos que esto no sea manchado por Rusia", dijo Kishida, quien también expresó su "gran preocupación" por las amenazas nucleares lanzadas por Putin.



Kishida no descartó que Zelenski pueda ser invitado también a la cumbre de Hiroshima, al ser preguntado por los medios sobre esta opción.

(Con información de EFE)