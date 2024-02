Madre de Alexéi Navalni acusa a autoridades de amenazarla y querer enterrar en secreto a su hijo

La madre del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, fallecido la semana pasada en prisión, acusó hoy a las autoridades de amenazarla y de querer enterrar a su hijo en secreto para que sus partidarios no puedan despedirse del enemigo número uno del presidente, Vladímir Putin.

"En mi presencia reciben órdenes del Kremlin o del aparato central del Comité de Instrucción. Quieren que se haga en secreto, sin despedida. Quieren llevarme a las afueras del cementerio, a una tumba fresca y decir: 'Aquí yace su hijo'", dijo en un vídeo colgado en el canal de Telegram del equipo de Navalni.

La madre del político, Liudmila Naválnaya, agregó: "Yo no estoy de acuerdo con esto. Quiero que ustedes, los que apreciaban a Alexéi, para los que su muerte fue una tragedia personal, tengáis la oportunidad de despediros de él".

"Estoy grabando este vídeo porque han empezado a amenazarme: mirándome a los ojos me dicen que, si no acepto un funeral secreto, harán algo con mi hijo", asegura la progenitora, quien dijo haber tenido la víspera acceso al cadáver y haber firmado el certificado médico de la muerte.

Mencionó a un investigador de apellido Voropáev, quien le dijo abiertamente: "El tiempo no está a tu favor, el cadáver se está descomponiendo".

"No quiero condiciones especiales, solo quiero que todo se haga según la ley. Exijo que me entregan el cuerpo de inmediato", insistió.

Se niegan a entregar el cuerpo

Naválnaya aseguró que los especialistas rusos aseguran conocer el motivo de la muerte del opositor el viernes pasado en la cárcel ártica "Lobo Polar", pero siguen negándose a entregarle el cuerpo.

"En virtud de la ley debían haberme dado el cuerpo de Alexéi enseguida, pero no lo han hecho hasta el día de hoy. En su lugar, me chantajean, me ponen condiciones: dónde, cuándo y cómo debe ser enterrado Alexéi. Eso es ilegal", asegura en el vídeo.

Hace unos días la madre de Navalni envío una carta al presidente ruso, Vladímir Putin, para que le entreguen el cadáver de su vástago, mientras sus correligionarios presentaron una demanda ante los tribunales para acelerar la entrega del cuerpo.

"Me dirijo a usted, Vladímir Putin. La solución de este asunto solo depende de usted ¡Déjeme ver de una vez por todas a mi hijo!", dijo Liudmila Naválnaya en un vídeo colgado en YouTube y X.

La viuda de Navalni, Yulia, y su equipo culpan directamente a Putin, de ordenar el asesinato de su principal oponente político.

El Kremlin negó rotundamente las acusaciones y llamó a esperar los resultados de la autopsia, mientras Putin no ha aludido públicamente al tema. (EFE)