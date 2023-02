Militares ucranianos disparan con un cañón autopropulsado francés de 155 mm/calibre 52 Caesar hacia posiciones rusas en una línea de frente en la región oriental ucraniana de Donbas. | Fuente: AFP

Un total de 54 países que apoyan militarmente a Ucrania coordinaron este martes sus esfuerzos en una nueva reunión presidida por Estados Unidos, con vistas a mejorar principalmente las defensas aéreas ucranianas ante la ofensiva que prevén va a lanzar Rusia en primavera pero sin incluir aún aviones de combate.



“Hoy volvimos a reunirnos con nuestros apreciados aliados y socios para asegurarnos de que Ucrania tenga lo que necesita cuando lo necesite”, indicó el secretario de Estado estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, en una rueda de prensa al término de la novena reunión del grupo de contacto para Ucrania.



El encuentro, que se celebró en la sede de la OTAN y precedió a una reunión de ministros aliados de Defensa de dos días, sirvió para que los socios de Ucrania escucharan del titular ucraniano de Defensa, Oleksii Reznikov -quien a su llegada mostró un pañuelo con un dibujo de un avión-, las necesidades más acuciantes de su país, y para que coordinaran sus aportaciones.



El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, subrayó al comienzo de la reunión que “lo urgente ahora es entregar lo que ya se ha prometido”, y que el material funcione adecuadamente y cuente con la munición necesaria.



El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Mark Milley, resumió que 11 países se han comprometido a dar tanques, 22 a entregar vehículos de combate de infantería, 16 han ofrecido artillería y municiones y, otros nueve, artillería de defensa aérea.

Compromisos

Austin recordó que, juntos, los países que apoyan a Ucrania han comprometido cerca de 50 000 millones de dólares en donaciones de material letal desde el comienzo de la invasión rusa, el pasado 24 de febrero.



Dos helicópteros Mi-8 de la 18.a Brigada de Aviación del Ejército Separado despegan en el este de Ucrania, en medio de la invasión militar de Rusia en Ucrania. | Fuente: AFP

Estados Unidos, Alemania y Holanda están colaborando para proporcionar a Ucrania sistemas de defensa antiaérea Patriot, mientras que Francia e Italia trabajan para proporcionar un sistema de defensa antiaérea SAMP/T.



Francia también anunció que va a trabajar con Australia para acelerar la producción de munición de 155 milímetros, según Austin, quien también recordó que Noruega ha comprometido 7.500 millones de euros en asistencia militar y de vigilancia para Ucrania a lo largo de los próximos cinco años.



Asimismo, un consorcio de países que incluye a Alemania, Polonia, Canadá, Portugal, España, Noruega, Dinamarca y los Países Bajos colabora para suministrar tanques Leopard.



Mientras, Estados Unidos, la República Checa y los Países Bajos están suministrando conjuntamente más de 90 carros de combate T-72, a lo que se suma la última donación de Polonia de carros T-70, en tanto que el Reino Unido va a proporcionar una compañía de tanques Challenger.



“Todas estas capacidades seguirán siendo importantes para el éxito de Ucrania (…) No se trata de una sola capacidad, se trata de proporcionar todas las capacidades que prometimos, de integrar todos estos sistemas”, apuntó Austin, quien añadió que “no tengo ningún anuncio que hacer sobre aviones hoy”.



Diversos ministros coincidieron hoy en que lo principal en este momento es entregar a Ucrania cuanto antes la ayuda ya comprometida y, en especial, mejorar la defensa aérea sin contemplar la posibilidad de entregar cazas a corto plazo.



Urgencia ante ofensiva

"En términos de si Rusia está o no concentrando sus aviones para realizar algún ataque aéreo masivo, actualmente no vemos eso. Sí sabemos que Rusia tiene un número sustancial de aeronaves y que le quedan muchas capacidades", indicó Austin, por lo que instó a "hacer todo lo que podamos para que Ucrania consiga tanta capacidad de defensa aérea como podamos", dijo.



“Tenemos poco tiempo para ayudar a los ucranianos a prepararse para una ofensiva”, señalaron fuentes aliadas, que detallaron que Rusia está movilizando a tropas masivamente y preposicionando medios aéreos en el este de Ucrania, si bien precisaron que no saben en qué momento actuarán.



Según dijeron, “aunque las capacidades rusas, las fuerzas terrestres, están muy desmoralizadas, muy deterioradas y muy mermadas, los rusos todavía tienen una Fuerza Aérea bastante significativa”.



Por ello, comentaron que lo principal es garantizar la defensa aérea ucraniana y su munición -incluso por delante del envío de tanques- para defender los centros urbanos de los ataques de Rusia, en los que ha llegado a utilizar 30 tipos diferentes de misiles.



“Hay múltiples capas de defensa aérea. Los ucranianos necesitan de todo, desde el material de gama alta, como los Patriots y los SAMP-T, hasta los sistemas de gama media, como los Iris-T, e incluso algunos lanzadores terrestres, y luego tienen que ser capaces de integrarlo todo en un sistema coherente de mando y control”, explicaron.



Los aliados deberán ahora trabajar contrarreloj para hacer llegar a Ucrania el material sin esperar para evitar saturar las tres vías de transporte a través de Polonia, Eslovaquia y Rumanía, concluyeron.



Una vista general de la sala de conferencias al comienzo de una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania organizada por EE. UU. antes de la reunión de Ministros de Defensa de la OTAN en la sede de la alianza en Bruselas, Bélgica. | Fuente: EFE

