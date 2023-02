Soldados ucranianos izan una bandera de su país sobre un carro de combate en la región de Donetsk, en medio de la invasión de Rusia a Ucrania. | Fuente: AFP

La inteligencia militar de Ucrania celebró este miércoles la falta de avances sustanciales de las fuerzas de Rusia en el este debido a una supuesta escasez de municiones, mientras que el jefe de los mercenarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, ha acusado al Ejército de no suministrarle proyectiles.



En una entrevista con un medio local, el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kyrylo Budánov, aseguró que Rusia ya ha empezado su esperada “gran ofensiva” en la región oriental del Donbás, pero que ésta apenas es perceptible debido a la escasez de municiones y misiles que estaría sufriendo Rusia.



Por su parte, Prigozhin -cuyo ejército privado de mercenarios ha protagonizado algunos de los avances rusos de las últimas semanas en el Donbás- ha vuelto a acusar al Ministerio de Defensa de su país de no proporcionarle las municiones que necesita y ha culpado a esta institución de la muerte en combate de sus militares.

Wagner contra defensa

"Son jóvenes que perdieron sus vidas a consecuencia de la hambruna de municiones. Debieron ser cinco veces menos. Esto significa que las madres, esposas e hijos recibirán sus cuerpos. ¿Quién es culpable de sus muertes? Aquellos que debían haber solucionado el problema del abastecimiento con suficientes municiones", afirmó.



El Ministerio de Defensa de Rusia había desmentido previamente a Prigozhin al asegurar que el grupo Wagner sí había recibido las cantidades de municiones necesarias.



Aunque fueran ciertos, los reproches de Prigozhin al ejército no son necesariamente un diagnóstico de la inteligencia militar de Ucrania. Numerosos analistas atribuyen la escasez de la que se queja el dueño de Wagner a la competencia entre los generales y Prigozhin por el favor del Kremlin.

Sin novedad en el frente

El análisis de la inteligencia militar de Kiev, que no da a Moscú la menor posibilidad de éxito en su objetivo de hacerse con todo el Donbás, concordaba con lo expuesto el martes por Zelenski tras reunirse con sus generales, que consideran la falta de grandes movimientos en el frente del este una prueba de la impotencia de Rusia.



“Pese a toda la presión contra nuestras fuerzas, la línea del frente no ha cambiado”, dijo Zelenski en su discurso diario.



Mientras tanto, el mando militar ruso informó hoy de varias “acciones exitosas” en el frente de Donetsk, donde habrían infligido cerca de 420 bajas, entre muertos y heridos, a las tropas de Ucrania. El parte de guerra no mencionó específicamente la situación en Bajmut, la localidad de Donetsk donde se libran los combates más duros.

Baño de masas de Putin

Al tiempo que crece la brecha entre dos de sus pilares militares en la guerra de Ucrania, el presidente ruso, Vladímir Putin, se dio hoy un baño de masas en un concierto organizado en el estadio moscovita de Luzhniki para celebrar el Día del Defensor de la Patria.



Con las gradas llenas hasta la bandera, decenas de miles de rusos que ondeaban banderas tricolores de su país corearon viejas canciones patrióticas y éxitos actuales interpretados por un elenco que incluía un coro militar, cantautores y grupos de pop.



En su discurso desde el escenario, Putin se refirió a las regiones que su ejército intenta conquistar en Ucrania como “nuestras tierras históricas” y mostró su apoyo a los “valientes luchadores” que combaten en la guerra.

Rusia se hace fuerte en Crimea

Uno de esos territorios que Putin reivindica como rusos es la península de Crimea, situada en el Mar Negro y bajo control ruso desde 2014, cuando Moscú anexionó esta república autónoma que la inmensa mayoría de la comunidad internacional sigue considerando legalmente parte de Ucrania.



El líder de la región anexionada, Serguéi Aksiónov, presentó una nueva línea de fortificaciones para protegerla de una posible ofensiva ucraniana.



"Quieres paz, prepárate para la guerra”, dijo utilizando la máxima bélica de origen latino. “Crimea es rusa y lo seguirá siendo, sin importar qué planes tengan otros”, agregó Aksiónov en referencia a las aspiraciones ucranianas de recuperar Crimea.



Aksiónov explicó que “la línea de fortificaciones abarca toda Crimea”, y afirmó que se trata de una iniciativa suya para proteger a la población.

(Con información de EFE)

