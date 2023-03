Una imagen fija tomada de un video proporcionado por el Ministerio de Defensa ruso muestra al avión militar ruso de apoyo aéreo cercano (CAS) de la era soviética Su-25 Grach ('Torre') participando en batallas en un lugar no revelado en la región de Donetsk, Ucrania | Fuente: AFP

El anuncio de que Ucrania recibirá en breve cazas MiG-29 de Polonia y Eslovaquia ha desatado el enfado del Kremlin, justo cuando rusos y ucranianos se encuentra enzarzados en el bastión de Bajmut en la batalla más larga y sangrienta de todo el conflicto.



"Esto es un ejemplo más de cómo varios países miembros de la Alianza Atlántica incrementan su nivel de implicación directa en el conflicto", informó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, solicitó a Occidente aviones de combate para contrarrestar la hegemonía rusa en los cielos, que se ha hecho notar especialmente en los últimos meses con los bombardeos masivos contra las infraestructuras civiles.

Cazas polacos y eslovacos

El primer ministro eslovaco, Eduard Heger, adelantó hoy en Twitter que su país entregará a Kiev 13 aviones de combate Mig-29 para ayudarle a "defenderse de Rusia".



"La ayuda militar es clave para que Ucrania pueda defenderse y defender a toda Europa de Rusia", indicó.



Eslovaquia, país al que Zelenski había pedido en enero los cazas de fabricación soviética, dispone de una flotilla de 14 cazas MiG-29.



Por su parte, el jueves el presidente polaco, Andrzej Duda, anunció que Varsovia enviará cuatro aviones de combate MiG-29 "en pleno funcionamiento" a Ucrania en los "próximos días".



Duda, país que cuenta con 28 aparatos de ese tipo, explicó que el resto de MiG-29 están siendo preparados para ser trasferidos en un futuro próximo al Ejército ucraniano



Si Eslovaquia está a la espera de recibir 14 F-16 estadounidenses, Polonia está pendiente de los aviones coreanos FA-50 y de F-35 estadounidenses.



A su vez, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aseguró este jueves que varios países occidentales discuten la posibilidad de enviar aviones de combate a Ucrania secundando a polacos y eslovacos.



Esta foto de archivo tomada el 1 de enero de 2023 muestra un avión de combate ucraniano MIG-29 volando sobre el este de Ucrania. | Fuente: AFP

"Los cazas han sido un deseo de la parte ucraniana desde hace tiempo. Es algo que estamos discutiendo en el círculo de países aliados. Pero no voy a entrar en más detalles", dijo.

Moscú promete más desgracias a Kiev

En respuesta, el Kremlin advirtió que en el marco de la campaña militar rusa en Ucrania "todos esos equipos militares deben ser destruidos".



"El suministro de esos equipos militares, como hemos dicho en varias ocasiones, no puede repercutir en la marcha de la operación militar especial, pero pueden traer aún más desgracias para la propia Ucrania y el pueblo ucraniano", aseguró Peskov.



Insistió en que no hace falta ser "un experto militar" para entender que el suministro de armamento occidental no influirá en el desenlace de la contienda.



Además, también señaló que, "de esa forma, esos países se dedican a dar de baja sus equipos antiguos e inservibles".



Militares ucranianos disparan un obús M777 contra posiciones rusas cerca de Bakhmut, en el este de Ucrania, el 17 de marzo de 2023, en medio de la invasión rusa de Ucrania. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ARIS MESSINIS

Duda reconoció que los MiG-29 que entregará a Kiev estaban "en sus últimos años de servicio", mientras Eslovaquia no utilizaba los cazas desde mediados desde 2022, ya que la empresa rusa encargada de su mantenimiento suspendió esos servicios.

Bajmut, un toma y daca

Mientras, en el campo de batalla todas las miradas están puestas en Bajmut, el bastión ucraniano que las fuerzas de Rusia intentan conquistar desde mediados de 2022 en la región de Donetsk.



"Una de las unidades eliminó una compañía enemiga y destruyó un UAV (vehículo no tripulado) Orlan-10 en los últimos días de combate en el frente" (de Bajmut), informaron las Fuerzas de Operaciones Especiales ucranianas en Telegram.



Las tropas ucranianas insisten en que "continúan defendiendo Bajmut y que "todo intento de avance del enemigo es repelido".



En la misma línea, uno de los defensores de la ciudad, donde no quedaría una casa en pie, destacó en la televisión local que la intensidad de los ataques de la artillería rusa se había reducido en los últimos días y que el enemigo había pasado a la defensiva.



Mientras, el líder interino de la república popular de Donetsk, Denís Pushilin, destacó hoy en el Primer Canal ruso que los mercenarios de Wagner han logrado reforzar sus posiciones en la fábrica Vostokmash.



"Ahora avanzamos por el polígono industrial (...). Las unidades de asalto de Wagner siguen dirigiéndose al centro de la ciudad, al tiempo que expulsan al enemigo al norte y al sur. Hemos detectado varios intentos de huida de varios pelotones ucranianos, pero fueron abortados por nuestras unidades. Hace mucho que la situación avanza hacia la liberación de la ciudad", resaltó.



Aunque algunos expertos insisten en que su importancia es relativa, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danílov, subrayó el viernes que la opinión unánime en el Estado Mayor es que Bajmut "es un muy importante, es un punto clave".



"Somos conscientes de que esto irrita a algunos y los hay que consideran que debemos retirarnos. Pero esa es nuestra tierra y tenemos derecho a defenderla (...) Bajmut es nuestra fortaleza", proclamó. (Con información de EFE)

