El ejército ruso, según explica el informe, "ya sufrió bajas severas en la primera fase de la invasión y no se había reconstituido completamente antes de la contraofensiva de Ucrania en Járkov". | Fuente: AFP

El ministerio de Defensa del Reino Unido consideró este martes que Rusia podría necesitar años para poder "reconstruir" el ejército que tenía asignado para hacer frente a una hipotética guerra contra tropas de la OTAN.



En el último parte de inteligencia militar, Defensa revela que "elementos de las fuerzas del presidente ruso, Vladímir Putin, que se han retirado de la región de Járkov durante la pasada semana, pertenecían al regimiento militar ruso denominado primer Guards Tank Army, que está subordinado al Distrito Militar Occidental".



Ese ejército, según explica el informe colgado hoy en Twitter, "ya sufrió bajas severas en la primera fase de la invasión y no se había reconstituido completamente antes de la contraofensiva de Ucrania en Járkov".



"Gravemente degradado"

Se trata, además, de "uno de los más prestigiosos ejércitos de Rusia, asignado para la defensa de Moscú y destinado a efectuar una contraofensiva en caso de que se produjera una guerra con las fuerzas de la OTAN".



Ahora que ha sido "gravemente degradado", las fuerzas convencionales rusas diseñadas para contraatacar a la alianza occidental "se han debilitado seriamente" y "probablemente harán falta años para reconstruir su capacidad".



El informe observa que esto se produce en un momento en que Ucrania ha recuperado parte del territorio del noreste en los últimos días.

(Con información de EFE)

