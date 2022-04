Rusia dispone actualmente de 1.625 cabezas nucleares según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) | Fuente: AFP

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, amenazó este jueves que su país podría desplegar armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia ingresan en la OTAN.

"Habrá que reforzar a la agrupación de fuerzas de tierra, la defensa antiaérea, desplegar importantes fuerzas navales en las aguas del golfo de Finlandia. Y, en ese caso, ya no se podrá hablar de un Báltico sin armas nucleares. El equilibrio debe ser restablecido", escribió el alto cargo en su cuenta de Telegram.

Médvedev, ex primer ministro y presidente de Rusia entre 2008 y 2012, subrayó que para Moscú "no es tan importante cuántos países hay en la OTAN", ya que "dos más, dos menos, por su peso y población, no hacen gran diferencia".





Sin embargo, hizo hincapié en que, si Suecia y Finlandia entran la OTAN, se duplicará la longitud de la frontera terrestre entre Rusia y la Alianza Atlántica, por lo que habría que fortalecerla.

Medvédev indicó que no tiene sentido pensar que la "operación militar especial" rusa en Ucrania es la culpable de que se plantee el ingreso de Suecia y Finlandia en la organización.

"En primer lugar, ya antes hubo intentos de arrastrarlos a la OTAN. Y, en segundo, lo que es importante, no tenemos disputas territoriales con esos países, como con Ucrania", agregó.

Suecia y Finlandia podrían abandonar neutralidad

Finlandia comparte una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia. Su primera ministra, Sanna Marin, afirmó que anunciará la decisión sobre la OTAN "en unas semanas". Tanto este país como Suecia comenzaron a hablar sobre la posibilidad de abandonar su neutralidad a largo plazo y unirse al bloque antes de la operación militar rusa en Ucrania.

Moscú advirtió a estos dos países nórdicos de "graves consecuencias políticas y militares" y también "represalias" si se unían a la OTAN. Ahora también plantea explícitamente la amenaza nuclear.



(Con información de EFE)