Gobierno de Vladimir Putin sancionó a periodistas y políticos británicos | Fuente: Composición RPP

El Ministerio de Exteriores ruso anunció hoy una nueva lista de sanciones contra el Reino Unido que incluye a 29 periodistas y directores de medios de comunicación, y una veintena de militares, diputados y empresarios vinculados con la industria armamentista.

Las sanciones incluyen a los directores de la BBC y de diarios como "The Times", "The Guardian", "The Independent", "The Daily Telegraph" y el "Daily Mail".

El resto son reporteros de los medios citados y otros como "Sky News", "ITV", "Channel 4 News", "Financial Times" o el "Sunday Times".

Los periodistas incluidos en dicha lista no podrán entrar en territorio ruso, según explica Exteriores en un comunicado. El motivo son las sanciones adoptadas por Londres contra importantes periodistas rusos y los jefes de corporaciones y empresas de la industria militar de este país.



Rusia acusa a esos periodistas británicos de difundir información "falsa" y "sesgada" sobre Rusia y "los acontecimientos en Ucrania y el Donbás".

"Con sus valoraciones parciales también contribuyen a instigar la rusofobia en la sociedad británica", señala la nota oficial.

En agosto de 2021 las autoridades rusas ya habían decidido no renovar el visado de la corresponsal de la BBC en Rusia, Sarah Rainsford, en represalia por el supuesto maltrato a la prensa rusa en el Reino Unido

Lista incluye a políticos

También ha sido incluido en la lista el secretario de Estado británico de Adquisiciones de Defensa, Jeremy Quin; el jefe de la Fuerza Aérea, Michael Wigston, o el jefe de operaciones conjuntas del Ejército británico, Charles Richard Stickland.

Rusia sanciona también a varios diputados que integran los grupos de presión de la industria armamentista y a altos cargos de compañías como BAE Systemas o Thales UK.

Según el comunicado, esas veinte personas participaron en la toma de decisiones sobre el suministro de armamento británico a Ucrania.

A mediados del último mayo Rusia prohibió la entrada en el país al primer ministro británico, Boris Johnson, y a otros doce altos cargos, entre ellos nueve miembros de su gabinete.

Recientemente, Moscú sancionó a 154 legisladores de la Cámara de los Lores (Cámara alta) del Parlamento británico, entre ellos el presidente, John McFall, en respuesta a la inclusión de casi todo el Senado ruso en una lista negra por la campaña militar en Ucrania.

A finales de marzo Rusia sancionó a 287 diputados de la Cámara de los Comunes en respuesta a la decisión de Londres de sancionar a 386 diputados de la Duma o congreso de los diputados. (EFE)