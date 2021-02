Vladímir Putin, presidente de Rusia | Fuente: AFP

Los llamamientos del Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) del líder opositor ruso, Alexéi Navalny, para imponer sanciones internacionales a Rusia no son todavía una contravención desde el punto de vista legal, pero pronto serán reconocidos como delitos, según anunció hoy el Kremlin.



"'De iure' esto todavía no es una contravención, pero ya sabemos que en nuestro Parlamento fue anunciada una iniciativa que contemplaría estas acciones como un delito", aseveró en su rueda de prensa diaria el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



Se refería a las solicitudes de los seguidores del opositor preso formuladas a EEUU y la Unión Europea (UE) en los últimos días para que impongan nuevas sanciones a altos funcionarios rusos y el círculo cercano del presidente Vladímir Putin, al que Navalny acusa de haber ordenado su envenenamiento en agosto pasado.



Según Peskov, la propuesta parlamentaria que será estudiada hoy en el Consejo de la Duma rusa (Cámara Baja del Parlamento) es una "iniciativa demandada" que contará "con gran apoyo".



"De facto es evidente la actitud de la mayoría aplastante de nuestros ciudadanos respecto a este tipo de acciones de algunos rusos", indicó.



A fines de enero el FBK envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cual pidió sancionar a empresarios, a "violadores de los derechos humanos" y a personas "implicadas en el acoso a Navalny" y el fondo, según anunció en su cuenta de Facebook Vladímir Ashurkov, director ejecutivo del FBK.



Posteriormente, el 3 de febrero, el fondo envió la misma solicitud a las autoridades europeas.



La lista negra incluye a 35 personas, entre las cuales están los multimillonarios Román Abramovich y Alisher Usmánov, el director del Primer canal de la televisión rusa, Konstantín Ernst, el presidente del Comité de Investigaciones ruso, Alexandr Bastrikin, y el jefe del FSB, Alexandr Bórtnikov.



La oposición rusa ha lanzado una campaña de protestas sin precedentes en apoyo a Navalny, quien fue condenado a cumplir una pena de cárcel de tres años y medio al hacerse efectiva una sentencia suspendida de 2014, calificada en su momento de arbitraria por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.



De la pena se descontarán los diez meses que Navalny ya pasó en arresto domiciliario.



Aunque el equipo de Navalny anunció que no habrá más protestas hasta la primavera boreal, el jefe de la red de las sedes regionales del opositor, Leonid Volkov, convocó hoy para este domingo a una movilización en los patios de todo el país con las linternas de los teléfonos móviles y velas.



El portavoz del Kremlin evitó comentar esta propuesta en su comparecencia y no se aventuró a calificarla de llamamiento a participar en las protestas, pero reiteró que cualquier intento de violar la ley será abortado por la Policía.



"No vamos a jugar con nadie al gato y el ratón, pero nuestros agentes del orden harán responder a quienes violen las leyes", zanjó.

EFE

