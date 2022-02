Fotografía del Ministerio de Defensa de Rusia que muestra tanques en un campo cubierto de nieve durante ejercicios conjuntos de las fuerza armadas de Rusia y Bielorrusia. | Fuente: AFP

Rusia justificó este miércoles en el Consejo de Seguridad de la ONU su decisión de intervenir en Ucrania por las supuestas "provocaciones" de Kiev y la situación de la población del Donbás y subrayó que no busca una "ocupación" del país vecino.



El embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, recalcó que el objetivo de esta "operación especial" es "proteger a las personas que desde hace ocho años llevan sufriendo un genocidio por parte del régimen de Kiev" y "desmilitarizar" Ucrania.



Nebenzia habló durante una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad que se celebró mientras en Moscú el presidente ruso, Vladímir Putin, anunciaba el inicio de la intervención militar.

"Operación militar especial"

Vladimir Putin señaló que la operación militar en este de Ucrania busca proteger a las personas de "abusos y del genocidio" del Gobierno ucraniano desde hace ocho años.

"Las repúblicas populares de Donbás se acercaron a Rusia con una solicitud de ayuda. En relación con esto (...) tomé la decisión de realizar una operación militar especial", aseguró.



El mandatario ruso precisó también que su país no planea la ocupación de territorios ucranianos, pero apoya el derecho de los pueblos de Ucrania a la autodeterminación.



Además, Putin se dirigió a los militares ucranianos y les pidió "deponer inmediatamente las armas y regresar a sus hogares".



