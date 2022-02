El presidente ruso Vladimir Putin desafió las advertencias de Occidente y aprobó el lunes el envío de tropas al este de Ucrania para apoyar a los separatistas prorrusos en dos regiones. | Fuente: AFP

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anuncia una "operación militar" en Ucrania para defender a los separatistas en el este del país y llamó a los militares ucranianos a "deponer las armas".



"He tomado la decisión de una operación militar", declaró Vladimir Putin en un inesperado mensaje por televisión.



El dirigente ruso, que justificó su acción por el pedido de ayuda de los separatistas prorrusos y por la política agresiva de la OTAN hacia Moscú, aseguró que no quiere la "ocupación" de Ucrania, pero sí su "desmilitarización".

El presidente ruso también advirtió que quienes "intenten interferir con nosotros (...), deben saber que la respuesta de Rusia será inmediata y conducirá a consecuencias que no han conocido jamás".

"Estoy seguro que los soldados y oficiales de Rusia cumplirán su deber con coraje (...) La seguridad del país está garantizada", afirmó.

Vladimir Putin no precisó la magnitud de la operación militar, ni si se iba a limitar al este rebelde de Ucrania o más allá.

Petición de Donetsk y Lugansk

Tras reconocer el lunes la independencia de las "repúblicas" separatistas de Donetsk y Lugansk, la cámara alta rusa había dado luz verde para el despliegue de fuerzas rusas en Ucrania.

Rusia aseguró el miércoles haber recibido una petición de ayuda de los separatistas prorrusos para "contrarrestar" al ejército ucraniano en una nueva señal de una posible intervención militar rusa en Ucrania a pesar de las sanciones internacionales.

Ante esta situación, los diputados ucranianos aprobaron por amplia mayoría el estado de emergencia propuesto por Zelenski y el secretario del consejo de seguridad y de defensa nacional Oleksii Danilov.

"Ucrania necesita garantías de seguridad claras y concretas, inmediatamente", tanto de los países occidentales como de Rusia, dijo el presidente ucraniano Volodomir Zelenski en una rueda de prensa.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Hay un riesgo de prematuridad asociada a una alta mortalidad de los niños, la niña culminará su crecimiento y no crecerá más, habrá un problema de desnutrición y con el problema de la anemia que es tan severo en el país, lo más probable es que no pueda desarrollarse en el colegio y no tenga la capacidad de tomar buenas decisiones, así lo reveló el doctor Napoleón Paredes, médico obstetra, especialista en terapia hormonal. Alertó que los casos de embarazo en adolescentes en la zona rural es casi el doble que en la zona urbana y en la selva es el doble que el promedio nacional, eso se debe a que las niñas están en un hacinamiento y muy expensas al abuso sexual y en la amazonia al tema cultural.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.