Rusia lamenta suspensión en la OEA, pero no se aferra a estatus de observador

Fotografía del edificio de la Organización de Estados Americanos hoy durante su designación como un sitio histórico, en Washington (EE.UU.). | Fuente: EFE

Rusia lamentó este viernes la decisión de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) de suspenderla como país observador permanente, paso que atribuyó a un "juego antirruso" promovido por EE.UU. y Canadá, pero recalcó que no se aferra a este estatus en el organismo multilateral.

"Lamentamos esta decisión, que fue promovida enérgicamente por los países de la OTAN que son miembros de la OEA: Estados Unidos y Canadá", indicó en un comunicado la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova.

"Su objetivo es involucrar a los Estados latinoamericanos en el 'alboroto' antirruso de los miembros de la OTAN, para sembrar la discordia con Rusia, cuyas relaciones se caracterizan históricamente por lazos de amistad, diálogo de mutuo respeto y cooperación mutuamente beneficiosa", añadió.

La diplomacia rusa destacó que la decisión no fue apoyada por los principales países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, México, que se abstuvieron, ni tampoco por países caribeños como San Cristóbal y Nieves o San Vicente y las Granadinas.

"Juego antirruso miope"

Zajárova destacó que la cooperación de Rusia con la OEA abarca 30 años, si bien la intensidad de la interacción ha disminuido bajo el liderazgo del secretario general de la institución, Luis Almagro, quien pronunció "reptetidamente declaraciones antirrusas".

"Bajo su 'supervisión', la OEA comenzó a recobrar los rasgos del siempre recordado 'Ministerio de las Colonias' de Estados Unidos", sostuvo la portavoz, quien consideró además que el organismo, con sede en Washington, "ha perdido hace mucho tiempo su condición de organización universal del Hemisferio occidental".

"No nos aferramos a la condición de observador en la OEA. Los motivos y objetivos de nuestra operación militar especial en Ucrania son conocidos y comprensibles para los socios imparciales y abiertos al diálogo. Estamos seguros que la historia pondrá todo en su lugar", añadió.

"No tenemos la menor ilusión sobre la política estadounidense y canadiense. Esperamos que los latinoamericanos puedan comprender en qué juego antirruso miope se vieron envueltos en la plataforma de la OEA", recalcó, al tiempo que aseguró que la cooperación de Rusia con América Latina y el Caribe "continúa y se profundizará".

(Con información de EFE)

