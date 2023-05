Rusia presiona en Bajmut y Ucrania estudia "varios escenarios" para la contraofensiva

Rusia mantiene la presión en el bastión ucraniano de Bajmut, que no pudo tomar para el Día de la Victoria del 9 de mayo, mientras Ucrania estudia diversos escenarios para lanzar su contraofensiva que, posiblemente, no será la última.



"Tenemos varios escenarios (para el contraataque). Todos se están trabajando", reconoció Oleksii Danílov, secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania.



Danílov aseguró que, "dependiendo de las circunstancias que se presenten en un momento u otro, se tomarán las respectivas decisiones".



A la vez, insistió en que actualmente no hay persona en Occidente que conozca todos los planes de Kiev, que aún "no han sido aprobados".



El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytró Kuleba, matizó por su parte que la contraofensiva que prepara el ejército, posiblemente, "no será la última".



"No piensen en esa contraofensiva como la última, porque no sabemos en qué quedará", señaló en declaraciones al periódico alemán Bild.



Insistió en que si la operación no alcanza los resultados deseados, habrá nuevos contraataques.



Las declaraciones de las autoridades ucranianas se producen después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro británico de Exteriores, James Cleverly, prometieran este martes que sus países seguirán apoyando a Ucrania después de la contraofensiva de Kiev.



"Tenemos que seguir apoyándolos independientemente del éxito de la contraofensiva en el campo de batalla porque este conflicto no terminará hasta que se haya resuelto adecuadamente", dijo en una rueda de prensa el encargado del Foreign Office tras reunirse con Blinken en Washington.

El alto coste de Bajmut

Entretanto, Rusia aseguró hoy que frena los contraataques ucranianos en los flancos de la ciudad de Bajmut.



"Las subdivisiones de las tropas Aerotransportadas frenan las acciones del enemigo en los flancos", señaló en su parte bélico diario el portavoz del Ministerio de Defensa, teniente general Ígor Konashénkov.



Aseguró además que los destacamentos de asalto, en referencia a los mercenarios del Grupo Wagner, "continuaron las operaciones ofensivas para capturar barrios en las afueras del noroeste y oeste de la ciudad".



El portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Serhiy Cherevaty, reconoció por su parte que la situación sigue siendo difícil en la urbe, donde los combates empezaron en agosto pasado.



Según sus declaraciones televisadas, Moscú utiliza cada vez más tropas regulares en Bajmut debido a las elevadas bajas entre los combatientes de Wagner.



Coincidió con él Andriy Biletski, fundador del batallón nacionalista Azov y líder del partido político Cuerpo Nacional, quien informó de un avance de las tropas ucranianas en las inmediaciones de Bajmut, donde habrían liberado parte del territorio ocupado e infligido importantes pérdidas a la brigada separada mecanizada número 72 de las Fuerzas Armadas de Rusia.

Tensiones entre Wagner y militares rusos

En una de sus recientes declaraciones, el jefe de los Wagner, Yevgueni Prigozhin, denunció la huida de sus posiciones de los militares de esa brigada.



Según Prigozhin, quien asegura haber recibido solo el 10 por ciento de la ayuda reclamada al Ministerio de Defensa de Rusia, tomar el flanco que abandonaron los hombres de la brigada mecanizada 72 le costó en su momento la vida a 500 wagneritas.



La Tercera Brigada Separada de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó por su parte que una de las brigadas rusas que intentan tomar el control total de la ciudad de Bajmut abandonó sus posiciones dejando atrás "500 cadáveres".



"Es oficial. La información de Prigozhin sobre la huida de la Brigada Separada Mecanizada número 72 de las Fuerzas Armadas rusas y sobre ‘los 500 cadáveres’ que los rusos dejaron allí es cierta", señaló la brigada en Telegram.



Según el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Prigozhin ha fracasado en su intento de obligar a Defensa a priorizar Bajmut ante otros objetivos que se propone el ejército regular.



Por otra parte, el ISW opina que Moscú se está preparando para una guerra larga en Ucrania a juzgar por unas recientes declaraciones del presidente Vladímir Putin, quien quiere presentar a Rusia como un país que resiste con éxito a todo Occidente.

(Con información de EFE)