Un sacerdote bendice a los soldados ucranianos y a los residentes locales en una iglesia durante la Pascua ortodoxa en la ciudad de Kramatorsk, región de Donetsk, en medio de la invasión rusa de Ucrania. | Fuente: AFP

Ciudadanos de Rusia y Ucrania celebraron este domingo la Pascua ortodoxa, cada uno en sus trincheras en la línea del frente, donde ni siquiera la festividad religiosa que comparten fue motivo para una pausa en los combates, aunque las autoridades ucranianas anunciaron un nuevo un intercambio de prisioneros.



El mando militar ruso informó este domingo, de Resurrección para los creyentes ortodoxos, de que los mercenarios del Grupo Wagner consiguieron progresos en Bajmut (Artiomovsk para los rusos), la ciudad en el este de Ucrania donde desde agosto del año pasado se libran encarnizados combates.



"En el frente de Donetsk, los destacamentos de asalto de Wagner liberaron dos manzanas en el noroeste y sureste de la ciudad de Artiómovsk", afirmó el portavoz de esa cartera, general Ígor Konashénkov, en su parte diario sobre la marcha de la campaña militar rusa en Ucrania.



Al igual que en días anteriores, añadió el militar, los wagneritas, contaron con el apoyo de unidades de fuerzas aerotransportadas, que cubrieron sus flancos y contuvieron a las tropas ucranianas



Konashenkov agregó que la aviación y la artillería rusas golpearon unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que intentaron contraatacar junto a las localidades de Maloilinivka y Sacco y Vanzetti, al noroeste y norte de Bajmut, respectivamente.

Esta captura de video tomada de imágenes proporcionadas por el Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra el 16 de abril de 2023, muestra a prisioneros ucranianos liberados durante su intercambio en un lugar desconocido en Ucrania. | Fuente: AFP

Nuevo canje de prisioneros

Si bien los llamamientos a una tregua pascual no fructificaron, se anunció un avance en materia de intercambio de prisioneros.

"Gran intercambio de prisioneros por Pascua. Recuperamos a 130 de los nuestros. Ocurrió en los últimos días en varias etapas", escribió en su cuenta de Telegram el jefe de la Oficina Presidencia de Ucrania, Andriy Yermak.



Entre los liberados se cuentan soldados y oficiales que cayeron prisioneros en los frentes de Bajmut, Soledar, Zaporiyia y Jersón, en el este y el sur de Ucrania, añadió.



"Los nuestros regresan a casa. Es Pascua. La quintaesencia de esta fiesta es la esperanza. Esto es exactamente lo que sintieron los familiares de los prisioneros que les esperaron por tanto tiempo", afirmó Yermak.



Agregó que "las vidas de los nuestros son para nosotros del máximo valor" y citó además las palabras del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski: "Los héroes deben vivir".





Por primera vez en la historia, la iglesia nacional autocéfala de Ucrania celebró el Domingo de Pascua ortodoxa en la Catedral de la Dormición del Monasterio de las Cuevas de Kiev, Pechersk Lavra en ucraniano, en la que hasta ahora había oficiado la Iglesia Ortodoxa Ucraniana subordinada a Moscú. | Fuente: EFE

Zelenski: fe inquebrantable en la victoria

El mandatario, que para felicitar la Pascua a los creyeyentes ortodoxos cambió hoy su sudadera militar por una "vyshevanka", la tradicional camisa bordada ucraniana, afirmó hoy que es país celebra esta festividad religiosa con "fe inquebrantable" en la victoria sobre Rusia.



"Hoy celebramos la festividad de la Resurrección del Señor. Su principal símbolo es la victoria: la victoria del bien, la victoria de la verdad, la victoria de la vida. Celebramos la Pascua con fe inquebrantable en la irreversibilidad de estas victorias", dijo Zelenski en su video de felicitación.

Señaló que la invasión que lanzó Rusia el 24 de febrero del año pasado trajo a Ucrania "muerte, dolor y oscuridad", pero ello no logró hacer flaquear el deseo de libertad de los ucranianos ni su disposición a defender su país.



"Hemos mantenido la luz en nuestro interior. Hemos derrotado al pánico, al miedo, las disputas y las rencillas. Nos hemos unido. Millones de chispas en millones de corazones ucranianos se han convertido en una gran hoguera", subrayó.



El presidente ruso, Vladímir Putin, que esta madrugada asistió al a vigilia pascual en la Catedral de Cristo Redentor en Moscú también felicitó a los creyentes ortodoxos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el alcalde de Moscú, Sergey Sobyanin (derecha), sostienen una vela durante un servicio ortodoxo de Pascua en la catedral de Cristo Salvador en Moscú, a principios del 16 de abril de 2023. | Fuente: AFP

Putin alaba papel de la iglesia ortodoxa rusa

En su mensaje, en el que no aludió a la campaña militar en Ucrania, el jefe del Kremlin destacó el papel de la Iglesia ortodoxa rusa, que -dijo- "siempre ha estado junto al pueblo, compartiendo con él alegrías y penas".



Putin tuvo palabras de especial gratitud para al patriarca de Moscú y toda Rusia, Kiril.



"Desde hace muchos años su sabia palabra de pastor sirve a la consolidación de la sociedad, llama a la misericordia, a la bondad y a la justicia, y ayuda a la gente a hallar un sostén espiritual. Hoy, cuando afrontamos serios desafíos, esto el particularmente importante", indicó.

(Con información de EFE)

