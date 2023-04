Un artillero ucraniano de la 57.a Brigada de Infantería Motorizada Separada de Otaman Kost Hordiienko mientras un obús Akatsia 2s3 dispara en una posición no revelada cerca de las afueras de Bajmut, región de Donetsk, Ucrania. | Fuente: EFE

Los mercenarios del Grupo Wagner continuaron este sábado su avance metro a metro en la ciudad de Bajmut, en el este de Ucrania, mientras su jefe, el empresario Yevgueni Prigozhin, llamó a declarar cumplidos los objetivos de la campaña militar y limitarse a defender los territorios conquistados por Rusia.



"Los destacamentos de asalto Wagner consiguieron avanzar y se hicieron con el control de dos manzanas, en los suburbios norte y sur de la ciudad", afirmó el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, general Ígor Konashénkov, en su parte diario sobre la situación en los campos de batalla.



Recalcó que los combates más encarnizados en el este de Ucrania tiene en lugar precisamente en Artiomovsk, el nombre ruso de Bajmut.



"Las unidades aerotransportadas contienen al enemigo en los flancos y apoyan las acciones de los destacamento de asalto para capturar las ciudad", añadió el militar ruso.

Pide punto final a campaña

Mientras sus mercenarios combatían Bajmut, el jefe de los Wagner se pronunciaba a favor de dar por concluida la campaña militar rusa en Ucrania en un artículo publicado en Telegram.



Un soldado de infantería ucraniano de la 57.a Brigada de Infantería Motorizada Separada "Otaman Kost Khordienko" dispara un rifle de asalto contra posiciones enemigas desde una trinchera en un lugar no revelado cerca de la ciudad de Bakhmut, región de Donetsk, este de Ucrania. | Fuente: AFP

"Para las autoridades (de Rusia) y la sociedad en general es necesario poner punto final a operación militar especial", escribió Prigozhin,



Lo ideal -añadió- sería "anunciar que Rusia ha conseguido los resultados que perseguía, y en cierto modo lo hemos hecho".

Objetivos cumplidos

"En teoría, Rusia ya puso un punto final mediante la aniquilación de gran parte de la población masculina activa de Ucrania y la intimidación de otra parte, que huyó a Europa", explicó el jefe de los wagneritas.



Además destacó que Rusia consiguió hacerse con el mar de Azov y con gran parte del mar Negro, se apoderó de un "jugoso pedazo del territorio de Ucrania" y creó un corredor terrestre hacia la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.



Ahora, según el empresario, Rusia debe "fortificarse y aferrarse con uñas y dientes a los territorios que ya tiene" y no llegar a ningún tipo de acuerdo con Ucrania, con la que solo puede combatir.



Al resumir la situación, el jefe de los mercenarios señaló que los ucranianos están preparados para una ofensiva y los rusos, para rechazarla.



"El mejor escenario para la sanación de Rusia, para que se cohesione y devenga en un Estado más poderoso es una ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que haría imposibles cualesquiera concesiones y negociaciones", indicó.



Entonces, escribió Prigozhin, "o las Fuerzas Armadas de Ucrania serán aplastadas de una lucha franca o Rusia restañará su heridas, acumulará fuerzas y nuevamente derrotará a sus adversarios".

Zelenski: aniquilar al enemigo es clave

En su habitual mensaje televisivo nocturno, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recalcó que el "aniquilamiento permanente de los ocupantes" es clave para los preparativos de las acciones de la Fuerza Armadas del país.



"Por cada asesinato de ucranianos el ocupante debe sufrir el máximo número de bajas. Cada metro del suelo ucraniano debe mostrar al ocupante la inevitabilidad de la derrota de Rusia en la guerra", enfatizó el mandatario.



Zelenski admitió que lo más difícil en estos momentos es mantener la defensa en el Donbás, pero subrayó que esa defensa "es lo que da vida a toda Ucrania".



"Ni una sola hora de esta Semana Santa ha pasado sin el terror rusos y sus asesinatos", dijo el presidente al ofrecer sus condolencias a los familiares del víctimas del ataque este viernes con misiles contra la ciudad de Sloviansk.



Según informaron hoy las autoridades ucranianas, otros dos fallecidos fueron hallados debajo de los escombros de un edificio de viviendas, con lo que el número de víctimas se elevó a 11 muertos y 21 heridos.



El Gobierno de Kiev denunció que Rusia lanzó al menos siete misiles contra Sloviansk, una de la plazas fuertes ucranianas en la región oriental de Donetsk, que causaron daños de consideración en varios edificios de viviendas y una escuela.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter