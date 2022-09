Un soldado ucraniano camina sobre un tanque militar ruso abandonado cerca a un pueblo de la localidad Izyum, en la región de Kharkiv, al este de Ucrania. | Fuente: AFP

Ucrania aseguró este martes que sus fuerzas recuperaron aún más terreno en el este y el sur del país gracias a sus ofensivas contra las fuerzas de Rusia, mientras este país replicó bombardeando algunas de esas zonas y prometió luchar hasta lograr sus objetivos.

Localidades recuperadas

La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar, afirmó este martes que en el curso de la contraofensiva contra Rusia en la región de Járkov han sido retomadas más de trescientas localidades que estaban bajo control ruso.



"Desde el 6 de septiembre han sido liberados 3800 kilómetros cuadrados, más de 300 localidades. Más de 150 000 de los nuestros han sido liberados de la ocupación, que les mantenía como rehenes," anunció en declaraciones televisadas.



La viceministra agregó que el objetivo de las fuerzas de Ucrania es proseguir con la contraofensiva hasta retomar por completo la región nororiental y afirmó que esto ocurrirá "tan pronto como sea posible".



Más tarde, en una publicación realizada en su cuenta de Facebook, Malyar afirmó que con los datos mencionados hizo referencia a "cifras confirmadas" pero que la extensión de los territorios retomados en Járkov es "prácticamente el doble".

Esta fotografía tomada el 11 de septiembre de 2022 muestra a un ciclista mirando un teléfono inteligente en una colina con vista a Izyum, región de Kharkiv, este de Ucrania, en medio de la invasión rusa de Ucrania. | Fuente: AFP

Sorpresivo ataque

Las fuerzas de Ucrania lanzaron su contraofensiva a principios de septiembre y, al parecer, tomó al ejército de Rusia por sorpresa.

Imágenes publicadas por el ejército ucraniano muestran cajas de municiones y equipos militares repartidos por las áreas abandonadas por las tropas rusas.

En la localidad de Balakliya, en el noreste, periodistas de AFP observaron las consecuencias de los combates, con edificios destrozados o dañados y calles generalmente desiertas.

El lunes, el presidente Volodimir Zelenski afirmó que sus tropas arrebataron 6 000 kilómetros cuadrados al control ruso en septiembre.

Según las autoridades ucranianas, sus soldados recuperaron ciudades como Izium, Kupiansk y Balakliya, en el noreste; y unos 500 kilómetros cuadrados en la región de Jersón, en el sur.





Fotografía distribuida por el Ministerio de Defensa ruso donde se observa artillería rusa haciendo fuego sobre localidades de la región de Kherson, Ucrania. | Fuente: AFP

Bombardeos "masivos"



De otro lado, Rusia destacó que estaba llevando a cabo bombardeos "masivos" en todas las líneas de frente en Ucrania, y acusó a las fuerzas ucranianas de torturar y castigar a civiles en en el territorio recuperado en el marco de su contraofensiva.

Los ataques rusos se produjeron después de que sus fuerzas se vieran obligadas a retirarse de varias zonas del noreste de Ucrania, sobre todo en la región de Járkov, por la contraofensiva relámpago lanzada por el ejército ucraniano.

Estos cambios territoriales suponen uno de los mayores reveses para Rusia desde que sus tropas debieron retirarse de las afueras de Kiev en el inicio de la guerra, aunque Moscú indicó que no se ha acercado a una paz negociada.

"Las fuerzas del aire y la artillería están llevando a cabo ataques masivos contra unidades de las fuerzas armadas ucranianas en todas las direcciones operativas", dijo el Ministerio de Defensa de Rusia en su informe diario sobre el conflicto.

También se lanzaron bombardeos "de alta precisión" en posiciones ucranianas en torno a Sloviansk y Konstantinovka, en la región de Donetsk (este), añadió la institución.

Tanques militares rusos destruidos en la Balakliya, región de Kharkiv. | Fuente: AFP

Denuncian torturas

Además, Rusia acusó al ejército de Ucrania de torturar a los civiles que habitan en los territorios retomados recientemente.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la presidencia rusa contaba con informes procedentes de la región de Járkov según los cuales las fuerzas ucranianas habrían ofrecido un trato "indignante" a los civiles.

"Se están produciendo numerosas acciones punitivas [...] Hay gente torturada y maltratada", declaró Peskov a la prensa.

Antes de que Rusia vertiera estas acusaciones, las autoridades ucranianas habían afirmado que encontraron cuerpos de civiles con "señales de tortura" en el pueblo retomado de Zaliznychne, en el este.

Habitantes de la zona dijeron que las tropas rusas mataron a lugareños, explicó la oficina del fiscal regional, que anunció que abrirá una investigación por supuestos crímenes de guerra.

Rusia informó de los últimos bombardeos después de que Ucrania recuperara unos 6 000 kilómetros cuadrados en territorio ocupado. | Fuente: AFP

Presión al Kremlin

Los reveses sufridos por el ejército ruso en el este de Ucrania, calificados de "preocupantes", "deprimentes" o de "traición", han inquietado a algunos halcones en Moscú, que ahora cuestionan públicamente la estrategia del Kremlin.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, llamó el martes a quienes expresan críticas a "tener mucho cuidado" y permanecer "en el marco de la ley", que castiga severamente a quienes "desacreditan" al ejército.

Esta advertencia responde a la avalancha en Rusia de reacciones, en ocasiones virulentas, ante la retirada de las fuerzas rusas de la región ucraniana de Járkov por la contraofensiva de Kiev.

El ministerio de Defensa de Rusia desmintió que se haya producido una debacle, calificando la retirada de "reagrupación" de sus fuerzas. Pero incluso las cadenas de televisión estatales, fiel sostén del Kremlin, no han podido ocultar su preocupación.

Tras la toma de la ciudad de Balakliya por parte de las fuerzas ucranianas, el sábado, Vladimir Soloviev, uno de los principales portavoces del Kremlin en los medios, consideró que la situación era "grave, difícil".

Mientras, editorialistas, analistas, blogueros y responsables a favor de la ofensiva en Ucrania han aumentado las críticas en platós de televisión y en redes sociales, algo inconcebible hasta ahora.

(Con información de EFE y AFP)

Rusia anuncia bombardeos "masivos" en las líneas de frente en Ucrania | Fuente: AFP

