En esta foto de archivo tomada el 1 de mayo de 2022, un soldado ruso patrulla el territorio de la central nuclear de Zaporizhzhia en Energodar. | Fuente: AFP

Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente el viernes de haber bombardeado una zona cercana a un reactor nuclear de la central ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa.

El cruce de acusaciones sobre la amenaza de una catástrofe recordó que la guerra iniciada hace más de cinco meses sigue causando estragos, pese al acuerdo que posibilitó la salida de tres buques cargados con cereales desde puertos ucranianos bloqueados por Rusia.

El envío de granos a los mercados mundiales se reanudó gracias a una mediación de Turquía y la ONU, en un intento de aliviar la crisis alimentaria que ha disparado los precios de los alimentos.

"Terrorismo nuclear"

Ucrania acusó a Rusia de haber realizado tres bombardeos cerca de un reactor de la central de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, en manos rusas desde marzo.

Una línea de alta tensión resultó dañada, lo que provocó la parada de uno de los reactores, según la compañía estatal ucraniana Energoatom, que administra las centrales nucleares del país.

Sin embargo, "existen riesgos de escape de hidrógeno y de diseminación de sustancias radiactivas. El peligro de incendios es alto", advirtió.

El ejército ruso atribuyó en cambio la responsabilidad del ataque a "formaciones armadas ucranianas" y llamó a la comunidad internacional a actuar contra el "terrorismo nuclear" del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El mandatario ucraniano replicó que "Rusia debe asumir la responsabilidad, por el hecho mismo de crear una amenaza en una planta de energía nuclear".

La Organización Internacional de Energía Atónomica (OIEA) advirtió el martes que la situación era "volátil" en la central y que "cada día se volvía más peligrosa".

Putin agradece mediación de Erdogan

Cinco días después de la salida del primer buque con grano desde Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, otros tres cargamentos salieron de Ucrania el viernes.

Con ellos se inicia una serie de rotaciones regulares para abastecer los mercados agrícolas, anunció el ministerio de Defensa turco.

El presidente ruso, Vladímir Putin, agradeció a su par turco, Recep Tayyip Erdogan, esa mediación, en una cumbre celebrada en Sochi (Rusia) durante la cual acordaron reforzar la cooperación energética y económica bilateral, informó el Kremlin.

Nuevo ataque en Mikolaiv

En el terreno, Ucrania informó de bombardeos rusos contra varias localidades, incluyendo Nikopol y Kryvyi Rig, en el este.

Otros bombardeos se registraron en Mikolaiv (sur), dejando 22 heridos y numerosas viviendas dañadas, según su alcalde, Oleksandr Senkevich.

El gobernador de esta región constantemente golpeada desde el inicio de la guerra decretó un toque de queda en la capital regional hasta el lunes, para neutralizar a los "colaboradores" de los rusos.

Las fuerzas ucranianas están llevando a cabo una contraofensiva en el sur y afirman haber reconquistado más de 50 localidades que habían sido ocupadas por las tropas rusas.

Amnistía sostiene acusaciones contra Ucrania

El gobierno de Ucrania tuvo que atender otro frente, después de la publicación el jueves de un informe de Amnistía Internacional (AI) que acusa al ejército de poner a civiles en peligro con su defensa ante la invasión rusa.

Volodímir Zelenski rechazó el informe y afirmó que "traslada la responsabilidad del agresor a la víctima".

Pero la oenegé de defensa de los derechos humanos reafirmó que "mantiene plenamente" sus conclusiones, "basadas en pruebas reunidas al término de extensas investigaciones".

(Con información de AFP)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo - tropicalista y jefe de infectología del hospital regional de Loreto, sostuvo que no se transparenta la información de la viruela del mono para el público y que no se tienen datos claros sobre cómo se está trasmitiendo la enfermedad y eso da paso a la desinformación y a las noticias falsas. Agregó que la viruela del mono, aumenta con una velocidad que no ha permitido que se controle, se ha perdido el rastro de la epidemia. Además explicó que hay dos tipos de vacunas contra la viruela, pero no hay información clara sobre cuándo estarán disponibles y cómo será su distribución para los diferentes países. Por eso no se debe hablar de que se van a comprar vacunas, precisó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.