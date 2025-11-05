"Inteligencia social": el nuevo mecanismo del chavismo que se sumaría a una app de delaciones para arreciar el control en Venezuela

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), órgano oficial del régimen de Nicolas Maduro, aprobó la creación de la "inteligencia social y comunal" durante el cierre de su quinto congreso, celebrado este miércoles en Caracas, la capital del país. Este nuevo mecanismo de vigilancia busca que los vecinos de cada comunidad reporten la presencia de personas que consideren "desconocidas".



Diosdado Cabello, secretario general del PSUV, defendió esta medida al señalar que son los integrantes de la comunidad "los que saben" y planteó que si a la comunidad "llegó una persona aquí que nadie sabe quién es, no parece venezolano', alguien tiene que reportar eso".

Esta estructura forma parte de un paquete de propuestas que incluye el alistamiento voluntario en la Milicia, el entrenamiento militar generalizado, la formación en primeros auxilios y la realización de simulacros "de todo tipo".

Este conjunto de acciones ha sido denunciado por diversas organizaciones como parte de una progresiva militarización de la vida civil y un reforzamiento del control territorial del chavismo.



En octubre de este año, Maduro solicitó crear una aplicación para que la población reporte las 24 horas del día "todo lo que ve, todo lo que oye".

La aplicación VenApp como herramienta de vigilancia

En paralelo a la aprobación de la "inteligencia social", el gobierno de Nicolás Maduro impulsó el desarrollo de una aplicación dentro del sistema VenApp, una plataforma que inicialmente se creó en 2022 para recibir denuncias sobre fallas en los servicios públicos y otras incidencias comunitarias.

Esto se materializó en la activación de módulos dentro de VenApp que incluyen apartados para denuncias de “terrorismo” u “observación de drones”, en medio de un despliegue del Ejército estadounidense en el Caribe, visto por el chavismo como una amenaza.

En la creación y operatividad de esta aplicación deben participar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral.

La ONG venezolana VESinfiltro consideró que esta aplicación es un "nuevo mecanismo de vigilancia" y manifestó su preocupación por las "sostenidas intenciones de la Administración de Nicolás Maduro de promover la delación como fórmula de persecución, censura y control social".

Además, la ONG alertó sobre el grave riesgo para la privacidad y la libertad de expresión que representa esta iniciativa al promover la militarización del control ciudadano.

La ONG recordó que, tras las presidenciales de 2024, ya se había anunciado una función en VenApp para "denunciar a quienes protestaron contra los resultados anunciados".