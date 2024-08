Lula da Silva sugiere la idea de formar un gobierno de coalición o nuevas elecciones en Venezuela

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró este jueves la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones del pasado 28 de julio y sugirió dos posibles salidas a la crisis: la formación de un Gobierno de coalición o la celebración de nuevas elecciones.



Lula se refirió a las elecciones venezolanas en una entrevista a la Radio T y dijo que "hasta ahora" no se sabe quién ganó los comicios porque no se divulgaron las actas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente.



El gobernante brasileño afirmó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), "sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo".



No obstante, Lula dijo que está trabajando con México y Colombia para encontrar soluciones, y sugirió dos ideas, la formación de un gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y de la oposición, o la convocatoria de unas nuevas elecciones.



"Maduro tiene seis meses de mandato. Si tiene sentido común, incluso podría convocar unas nuevas elecciones, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores del mundo entero", comentó Lula.

Relación entre Lula y Maduro

El líder brasileño aseguró que su relación con Maduro, que en el pasado era muy buena, se ha "deteriorado", como consecuencia de que "la situación política está deteriorada en Venezuela".



El proclamado triunfo de Maduro para un tercer mandato consecutivo ha sido rechazado y calificado de "fraude" por la oposición mayoritaria y cuestionado por varios Gobiernos extranjeros y grupos de veeduría internacional.



Desde entonces, los Gobiernos de Brasil, Colombia y México están manteniendo contactos para contribuir a encontrar una solución a la crisis.

Cancilleres de Colombia y Brasil se reúnen en Bogotá

Los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y de Brasil, Mauro Vieira, se reúnen este jueves en Bogotá con Venezuela como tema central, después de que los presidentes de ambos países conversaran ayer por teléfono para intentar intermediar en la crisis abierta en el país caribeño tras las elecciones del pasado 28 de julio.



Lo tratado en la llamada entre el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se mantuvo en términos confidenciales, según informó una fuente cercana al Gobierno de Colombia, pero enmarcado en los esfuerzos de estos países para ayudar a encontrar una solución a la actual situación de Venezuela.



En esa conversación telefónica participaron también Celso Amorim, el asesor de Lula, y los cancilleres de ambos países, que hoy se reúnen en Bogotá.

En una nota conjunta divulgada la semana pasada, los cancilleres de Brasil, Colombia y México dijeron que mantendrán sus consultas de "alto nivel", pero con pleno respeto a la "soberanía y la voluntad del pueblo venezolano".