Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente chavista. | Fuente: EFE

Diosdado Cabello, número dos de la dictadura chavista, dijo el lunes que en los últimos días una "brisita bolivariana" recorre varios países de la región -donde se registran crisis sociales y políticas- en alusión a las ideas políticas del fallecido dictador Hugo Chávez.

"Estos días ha habido una brisita bolivariana, una brisita por algunos países, como Ecuador, Perú; como Argentina, Colombia, Honduras y Brasil", dijo el militar venezolano en un acto oficial ante militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)

Cabello, presidente de Asamblea Constituyente chavista, aludía al estallido social que vive Ecuador en reacción a las medidas económicas del presidente Lenín Moreno, así como a la crisis política en el Perú por la disolución del Congreso y a las protestas contra el presidente Mauricio en Argentina.

El líder chavista aseguró que en Ecuador se están se están violando derechos humanos, pero que esta denuncia no tiene repercusión en la prensa internacional. "Usted se mete en el ABC de España y no sale nada, o métase en El País de España y no sale nada, en el New Herald, en el Washington Post, el Wall Street Journal, nada, ese tema no aparece, porque el problema es Venezuela", afirmó.

"Algo debe estar pasando en ese mal llamado cartel de Lima (como el chavismo denomina al Grupo de Lima), que les está entrando frío a todos. o será mucho calor y se están secando", agregó.

Cabello dijo que "algún día" los presidentes del Grupo de Lima deben "detenerse a gobernar sus respectivos países" y no inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela.

"Algún día ellos tienen que pararse en su país a gobernar [...] y ese pueblo hará lo que está haciendo a hasta hora, comenzar a reclamar a exigirle a sus gobernantes que se preocupen por los asuntos internos de sus países y dejen en paz a Venezuela y a los venezolanos que nosotros sabemos resolver nuestros problemas internos, sin que nadie este metiéndose, tomando partido o tratando de imponer presidentes", manifestó.