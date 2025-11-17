Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 17 de noviembre?

Persiste la tendencia al alza del dólar oficial en Venezuela, la cual no ha logrado ser contralada. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del 17 de noviembre, la cotización del dólar BCV es de 236,46010000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.
¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, lunes 17 de noviembre?
El Banco Central de Venezuela tiene como responsabilidad difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 236,46010000 bolívares digitales en la apertura del 17 de noviembre.