Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 17 de noviembre?

Precio del dólar oficial y paralelo en Venezuela
Precio del dólar oficial y paralelo en Venezuela | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Revisa cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday en la apertura del lunes 17 de noviembre.

Persiste la tendencia al alza del dólar oficial en Venezuela, la cual no ha logrado ser contralada. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del 17 de noviembre, la cotización del dólar BCV es de 236,46010000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, lunes 17 de noviembre?

El Banco Central de Venezuela tiene como responsabilidad difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 236,46010000 bolívares digitales en la apertura del 17 de noviembre.

Precio del dólar BCV hoy 17 de noviembre
Precio del dólar BCV hoy 17 de noviembre | Fuente: BCV

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, lunes 10 de noviembre?

Por su parte, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- está fijada en 117,26 bolívares digitales hoy lunes 17 de noviembre.

FMI proyecta aumento de precios al 548% en Venezuela

El Fondo Monetario Internacional estima que el aumento de los precios será de un 548% y que en el 2026 será de 629%, ello debido a la dificultad para costear los productos de consumo.

Denuncian planes para dolarizar la economía venezolana

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, denunció recientemente que hay planes para “dolarizar” la economía venezolana en busca de quitar la “soberanía monetaria” a algunos países.

 “Ellos tienen planes (...) para dolarizar las economías de países de nuestra región y tienen a Venezuela en la lista, pero tendrán que tacharla y borrarla”, aseguró.

Tags
Dólar BCV Banco Central de Venezuela DolarToday precio del dólar en Venezuela

