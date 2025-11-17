Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 17 de noviembre?

Precio del dólar BCV hoy 17 de noviembre | Fuente: BCV

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, lunes 10 de noviembre?

Por su parte, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- está fijada en 117,26 bolívares digitales hoy lunes 17 de noviembre.

FMI proyecta aumento de precios al 548% en Venezuela

El Fondo Monetario Internacional estima que el aumento de los precios será de un 548% y que en el 2026 será de 629%, ello debido a la dificultad para costear los productos de consumo.

Denuncian planes para dolarizar la economía venezolana

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, denunció recientemente que hay planes para “dolarizar” la economía venezolana en busca de quitar la “soberanía monetaria” a algunos países.

“Ellos tienen planes (...) para dolarizar las economías de países de nuestra región y tienen a Venezuela en la lista, pero tendrán que tacharla y borrarla”, aseguró.