Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿En cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 20 de noviembre?

Conoce cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday en la apertura del jueves 20 de noviembre.

El precio del dólar oficial en Venezuela sigue aumentando frente al bolívar venezolano, manteniendo así su marcada tendencia alcista. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del 20 de noviembre, la cotización del dólar BCV es de 240,32090000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, jueves 20 de noviembre?

El Banco Central de Venezuela tiene como responsabilidad difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 240,32090000 bolívares digitales en la apertura del 20 de noviembre.