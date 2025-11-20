Últimas Noticias
Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿En cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 20 de noviembre?

Precio del dólar oficial y paralelo en Venezuela hoy 20 de noviembre
Precio del dólar oficial y paralelo en Venezuela hoy 20 de noviembre | Fuente: Andina
Redacción RPP

Conoce cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday en la apertura del jueves 20 de noviembre.

El precio del dólar oficial en Venezuela sigue aumentando frente al bolívar venezolano, manteniendo así su marcada tendencia alcista. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del 20 de noviembre, la cotización del dólar BCV es de 240,32090000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 19 de noviembre?

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, jueves 20 de noviembre?

El Banco Central de Venezuela tiene como responsabilidad difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 240,32090000 bolívares digitales en la apertura del 20 de noviembre.

Dólar BCV hoy 20 de noviembre
Dólar BCV hoy 20 de noviembre | Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, jueves 20 de noviembre?

Por su parte, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- está fijada en 117,26 bolívares digitales hoy jueves 20 de noviembre.

Diputado exige cese del cerco internacional para acelerar el crecimiento económico

El diputado Luis Eduardo Martínez hizo hincapié en las restricciones financieras que azotan a Venezuela, remarcando que ello dificulta el avance de las actividades empresariales y comerciales en el país.


​"La posibilidad que Venezuela despegue y acelere su crecimiento económico, está vinculado a que -de una vez por todas-cesen las sanciones. Mientras Venezuela tenga un cerco financiero, petrolero, gasífero en sus finanzas; fundamentalmente es bien complicado como operar en la actividad empresarial-comercial", aseguró en una entrevista.


Tags
Dólar BCV Banco Central de Venezuela DolarToday precio del dólar en Venezuela

