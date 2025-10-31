Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 31 de octubre?

Conoce cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday este viernes 31 de octubre.

La tendencia alcista del dólar oficial en Venezuela continúa y no tiene un panorama prometedor, al superar la barrera de los 220 bolívares en esta semana. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? Este 31 de octubre, la cotización del dólar BCV es de 223,64590000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. A continuación, conoce cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, viernes 31 de octubre?

El Banco Central de Venezuela tiene la responsabilidad de la difusión del promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 223,64590000 bolívares digitales este 31 de octubre.