Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 31 de octubre?

El precio del dólar en Venezuela este viernes 31 de octubre.
El precio del dólar en Venezuela este viernes 31 de octubre.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Conoce cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday este viernes 31 de octubre.

La tendencia alcista del dólar oficial en Venezuela continúa y no tiene un panorama prometedor, al superar la barrera de los 220 bolívares en esta semana. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? Este 31 de octubre, la cotización del dólar BCV es de 223,64590000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. A continuación, conoce cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, viernes 31 de octubre?

El Banco Central de Venezuela tiene la responsabilidad de la difusión del promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 223,64590000 bolívares digitales este 31 de octubre.

Dólar BCV hoy 31 de octubre
Dólar BCV hoy 31 de octubre

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, viernes 31 de octubre?

Por su parte, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- está fijada en 117,26 bolívares digitales hoy al viernes 31 de octubre.

Dólar en Venezuela aumentó en un 26% en octubre 2025

A finales de septiembre, el dólar BCV marcaba 179,43 bolívares digitales. Al cierre del mes de octubre, se registra un incremento del 26%, reflejando así la continua devaluación del bolívar y complica la dinámica inflacionaria.

Las cifras del dólar oficial son aún más escandalosas al compararse con el periodo del año pasado, al recordar que en octubre de 2024 su tipo de cambio marcaba los 42 bolívares digitales, con lo cual hay  un incremento del 425%.

Dólar BCV Banco Central de Venezuela DolarToday precio del dólar en Venezuela

