Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela al cierre del 24 de octubre?

Conoce el precio del dólar oficial y paralelo en Venezuela al cierre del 24 de octubre
Conoce cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday enel cierre del 24 de octubre.

El dólar en Venezuela superó la barrera de los 215 bolívares y con ello persiste la tendencia alcista del tipo de cambio, agudizando la crisis económica. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? Al cierre del 24 de octubre, la cotización del dólar BCV es de 216,37140000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. A continuación, conoce cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, viernes 24 de octubre?

El Banco Central de Venezuela tiene la responsabilidad de la difusión del promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 216,37140000 bolívares digitales al cierre del 24 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, viernes 24 de octubre?

En tanto, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- está fijada en 117,26 bolívares digitales hoy en el cierre del 24 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, viernes 24 de octubre?

El DolarToday es el índice que exhibe el tipo de cambio paralelo en comparación a la cotización del Banco Central de Venezuela. La última actualización del dólar paralelo en Venezuela está fijada en 353,63 bolívares digitales en el cierre del viernes del 24 de octubre.

Detienen a hombres por manipular el precio del dólar en Binance

La prensa venezolana dio a conocer que el Ministerio de Interiores dio a conocer que se intervino a dos hombres en Barquisimeto por su supuesta participación en una red que manipulaba el precio del dólar fijado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Según la entidad, los intervenidos realizaban entre 30 y 80 operaciones diarias, por lo cual se movilizaron entre mil y tres mil dólares por transacción. Para ello, conseguían beneficios de una gran cantidad de millones de bolívares por un tipo de cambio que excedía en un 58% el fijado por el BCV.

Dólar BCV Banco Central de Venezuela DolarToday precio del dólar en Venezuela

