Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 10 de diciembre?

Revisa cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday en la apertura del 10 de diciembre.

La marcada tendencia al alza del tipo de cambio del dólar oficial en Venezuela continúa sin encontrar un freno en el corto tiempo. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del 10 de diciembre, la cotización del dólar BCV es de 262,10360000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce a continuación cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, miércoles 10 de diciembre?

El Banco Central de Venezuela tiene como fin difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 262,10360000 bolívares digitales en la apertura del 10 de diciembre.