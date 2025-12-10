Últimas Noticias
Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 10 de diciembre?

Precio del dólar oficial y paralelo en Venezuela este 10 de diciembre
Precio del dólar oficial y paralelo en Venezuela este 10 de diciembre
Revisa cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday en la apertura del 10 de diciembre.

La marcada tendencia al alza del tipo de cambio del dólar oficial en Venezuela continúa sin encontrar un freno en el corto tiempo. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del 10 de diciembre, la cotización del dólar BCV es de 262,10360000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce a continuación cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

María Corina Machado dedica el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a los líderes que la apoyaron

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, miércoles 10 de diciembre?

El Banco Central de Venezuela tiene como fin difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 262,10360000 bolívares digitales en la apertura del 10 de diciembre. 

Dólar BCV hoy 10 de diciembre
Dólar BCV hoy 10 de diciembre

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, miércoles 10 de diciembre?

En tanto, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- está fijada en 117,26 bolívares digitales hoy miércoles 10 de diciembre.


Salario mínimo llega a medio dólar por mes en Venezuela

El salario mínimo en Venezuela llegó a registrar medio dólar por mes según el tipo de cambio del BCV, ello debido a la devaluación de la moneda local, el cual se encuentra fijado en 130 bolívares desde marzo del 2022.

En lo que va de diciembre, el bolívar digital registró una devaluación del 8,8% respecto al dólar en el mes de noviembre. Así, el costo de los ingresos y el valor de la canasta alimentaria expone la gravedad de la crisis. 

Dólar BCV DolarToday Banco Central de Venezuela precio del dólar en Venezuela

