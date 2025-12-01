Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 1 de diciembre?

Consulta cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday en la apertura del 1 de diciembre.

Continúa el repunte sostenido del tipo de cambio del dólar oficial en Venezuela en el inicio del último mes del 2025. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del 1 de diciembre, la cotización del dólar BCV es de 247,30030000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Revisa a continuación cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, lunes 1 de diciembre?

El Banco Central de Venezuela tiene como fin difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 247,30030000 bolívares digitales en la apertura del 1 de diciembre.