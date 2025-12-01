Últimas Noticias
Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 1 de diciembre?

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Consulta cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday en la apertura del 1 de diciembre.

Continúa el repunte sostenido del tipo de cambio del dólar oficial en Venezuela en el inicio del último mes del 2025. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del 1 de diciembre, la cotización del dólar BCV es de 247,30030000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Revisa a continuación cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, lunes 1 de diciembre?

El Banco Central de Venezuela tiene como fin difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 247,30030000 bolívares digitales en la apertura del 1 de diciembre. 

Dólar BCV hoy 1 de diciembre
¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, lunes 1 de diciembre?

En tanto, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- está fijada en 117,26 bolívares digitales hoy lunes 1 de diciembre.

El Black Friday se vio afectado por devaluación del bolívar

El pasado viernes se celebró en diferentes países la campaña de ofertas Black Friday y Venezuela no fue la excepción. Pese a las colas, la devaluación del bolívar terminó impactando en las ventas de esta jornada.

La agencia EFE dio a conocer que, a diferencia de otros años, se registró un menor caudal de compradores, ello en parte de la desvalorización de la moneda local. Hay que recordar que en el trascurso del año, el bolívar se ha devaluado un 78,8% en relación al dólar, cuya cotización oficial inició el 2025 en 52,02 bolívares y cerró ese día en 247,30030000.

